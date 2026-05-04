25 साल तक ठंडे बस्ते में रही थी यह फिल्म, अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली भी लेते हैं प्रेरणा
Bollywood Anecdote: बॉलीवुड की कुछ बहुत आइकॉनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा वो डिजर्व करती थीं। आज ऐसी ही एक फिल्म के बारे में जानिए जो बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स की प्रेरणा रही है।
आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक लटकी रही थी। इस फिल्म को 'भारतीय LSD ट्रिप' भी कहा जाता है। अनुराग कश्पय और इम्तियाज अली जैसे दिग्गज डायरेक्टर भी इस फिल्म के दीवाने हैं और इंटरव्यूज में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी फिल्म के कुछ आइडियाज भी इस फिल्म से इंस्पायर्ड रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 1988 में आई फिल्म 'ओम दर-ब-दर' की। इस फिल्म को कमल स्वरूप ने बनाया था, जो कि फ्रेंच सिनेमा से बहुत इंस्पायर्ड थे और इसी तरह की खुद की कोई फिल्म एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना चाहते थे।
अवॉर्ड जीतने के बाद 25 साल टल गई फिल्म
यह फिल्म उस दौर में आने वाली कन्जर्वेटिव बॉलीवुड फिल्मों से बहुत अलग थी। इसके सीक्वेंस से लेकर कहानी तक और फिल्माए गए सीन्स से लेकर इसमें दिखाए गए इमोशन्स तक सभी कुछ तब तक पारंपरिक फिल्मों से बहुत जुदा था। यही वजह है कि एक्टिंग से लेकर फिल्ममेकिंग तक के स्टूडेंट्स ने कभी न कभी ये फिल्म जरूर देखी है। कम लोग जानते हैं कि साल 1989 में इस फिल्म ने क्रिटिक्स अवॉर्ड भी जीता था लेकिन फिर इसे 25 साल के लिए शेल्फ कर किया गया। फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और लोग इसे देख ही नहीं पाए।
दिग्गज फिल्ममेकर्स भी लेते हैं इससे प्रेरणा
मजेदार बात यह है कि अब इस फिल्म को दोबारा से नए कलर्स और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जा रहा है। यानि अब फैंस इसे बढ़िया क्वालिटी में देख पाएंगे। कई बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स इस फिल्म के नए फॉरमैट की रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या यह फिल्म बॉलीवुड फिल्ममेकर्स को कुछ ऐसा सिखा पाती है जिससे वो रीमेक और कॉपी कल्चर छोड़कर ऑरिजनल काम करने की तरफ रुख कर सकें। बीच में साउथ की फिल्मों की आंधी ऐसी चली थी कि फैंस ने बॉलीवुड की फिल्में जैसे देखना ही बंद कर दिया था। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स यह समझने लगे थे कि ऑडियंस को अब कुछ फ्रेश चाहिए।
आज भी NSD में मिसाल बनी हैं ये फिल्में
वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां और रीमेक फिल्में नहीं चलेंगी। जब भी कोई साउथ की फिल्म रिलीज होती तो लोग दीवाने होकर थिएटर्स की तरफ खिंचे चले जाते, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों का डिब्बा गुल होने लगा। इसके बाद धुरंधर और ऐसी कुछ फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं जिन्होंने बताया कि बॉलीवुड में अभी बहुत दम बाकी है और इंडियन फिल्ममेकर्स पब्लिक की नब्ज पकड़ने लगे हैं। ओम दर-ब-दर ऐसी अकेली फिल्म नहीं है, बॉीलवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं जिन्हें आज भी NSD में बतौर एक्जांपल बताया जाता है, हालांकि वक्त के साथ हिंदी सिनेमा ने जनता को कॉमर्शियल सिनेमा बेचना शुरू कर दिया और आर्ट कहीं बहुत पीछे रह गई।
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