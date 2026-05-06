सचमुच अंतरिक्ष में शूट हुई थी यह फिल्म, क्रू के सामने आई थीं ऐसी-ऐसी चुनौतियां
कल्पना कीजिए एक ऐसी फिल्म की जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में हुई थी। कोई VFX नहीं, कोई CGI नहीं। फिल्म का एक्टर और डायरेक्टर खुद स्पेस में जाकर इस फिल्म की करीब 40 घंटे की फुटेज शूट करके लाए थे।
आपने अक्सर किसी फिल्म या वेब सीरीज में अंतरिक्ष वाले सीन देखे होंगे। लेकिन फिल्म देखते वक्त हमें अपने अवचेतन मन में पता होता है कि यह सब कुछ बनावटी है। क्योंकि यह प्रैक्टिकली लगभग असंभव जैसा काम है, इसलिए ज्यादातर फिल्ममेकर्स इस तरह के सीन्स को फिल्माने के लिए VFX, CGI या इसी तरह की किसी स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी फिल्म भी है, जिसे सचमुच अंतरिक्ष में शूट किया गया था।
सचमुच अंतरिक्ष में हुई थी इस फिल्म की शूटिंग
हम बात कर रहे हैं साल 2023 में आई रशियन स्पेस ड्रामा फिल्म 'द चैलेंज' की। इस फिल्म में दिखाई गई करीब 40 मिनट की फुटेज सचमुच अंतरिक्ष में फिल्माई गई है। इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स अंतरिक्ष (स्पेस) में थे। जमीन पर शूटिंग करना तो अलग बात है, लेकिन अंतरिक्ष में शूटिंग करना इतना आसान नहीं होने वाला था। फिल्म के मेकर्स को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शूटिंग करने की इजाजत लेना और फिर वहां शूटिंग की तैयारी करना एक लंबा प्रोसेस था।
बतौर एक्टर नजर आए थे असली अंतरिक्ष यात्री
क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है, तो ऐसे में वहां के हिसाब से खुद को ढालना और फिर कैमरा वर्क प्लान करने में मेकर्स को लंबा वक्त बिताना पड़ा। फिल्म के निर्देशक क्लिंग शिपेन्को ने इस फिल्म के लिए करीब 15 किलो वजन घटाया था, ताकि वह स्पेस सूट में फिट हो सकें और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सहूलियत के साथ फिल्म से जुड़े काम कर सकें। अब क्योंकि फिल्म के लिए अंतरिक्ष में जाना एक बहुत खर्चीला काम था, तो ऐसे में सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर को ही मोर्चा संभालना था। कम लोग जानते हैं कि फिल्म में काम करने वाले कुछ एक्टर्स सचमुच असल जिंदगी के अंतरिक्ष यात्री (एस्ट्रोनॉट) थे।
डायरेक्टर को खुद ही करने पड़े थे ये सारे काम
पृथ्वी पर कई असिस्टेंट और लंबे चौड़े क्रू के साथ काम करने वाले निर्देशक क्लिंग को अंतरिक्ष में खुद ही डायरेक्टर के साथ-साथ लाइटमैन, कैमरामैन और साउंडमैन तक का रोल प्ले करना पड़ा था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरे 12 दिनों तक एक्टर और डायरेक्टर अंतरिक्ष में रहे थे। हालांकि जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो मेकर्स की सारी मेहनत और पैसा वसूल हो गया, क्योंकि लोग फिल्म की कहानी के साथ-साथ इस बात को लेकर भी उत्साहित थे कि यह पहली ऐसी कॉमर्शियल फिल्म थी जो पहली बार अंतरिक्ष में शूट हुई थी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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