साल 2026 होगा एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर ईयर, रिलीज होगीं ये 10 मेगा बजट फिल्में

संक्षेप: 2026 को बॉलीवुड का ‘एंटरटेनमेंट ब्लॉकबस्टर ईयर’ कहा जा रहा है। बड़े सितारे, बड़े बजट और त्योहारों पर फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। यहां देखिए कैलेंडर।

साल 2026 बॉलीवुड के लिए सुपर ईयर साबित होने जा रहा है। जनवरी से नवंबर तक लगभग हर बड़े त्योहार और लंबे वीकेंड पर किसी न किसी बड़े स्टार की फिल्म की रिलीज होने वाली है। ‘बॉर्डर 2’ से शुरुआत होगी और साल का अंत रणबीर कपूर की मेगा फिल्म ‘रामायण’ से होगा। आइए जानते हैं इस साल की 10 सबसे बड़ी फिल्मों, उनकी रिलीज डेट और स्टारकास्ट के बारे में।

बॉर्डर 2 — 22 जनवरी (गणतंत्र दिवस वीकेंड) सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा नजर आएंगी। 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। यह 1997 की हिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है।

मर्दानी 3 — 27 फरवरी (होली वीक) रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर पर्दे पर लौटेंगी। YRF के बैनर तले बन रही फिल्म को अभिराज के. मिनावाला निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म को रानी ने ‘डार्क, डेडली और ब्रूटल’ बताया है।

पति पत्नी और वो दो — 4 मार्च (होली) आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और राकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आएंगे। यह 2019 की ‘पति पत्नी और वो’ की स्पिरिचुअल सीक्वल है। निर्देशन मुदस्सर अजीज कर रहे हैं।

टॉक्सिक — 19 मार्च (उगादि त्योहार) ‘केजीएफ’ स्टार यश इस बार गैंगस्टर अवतार में दिखेंगे। नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अहम किरदारों में हैं। गीतु मोहंदास द्वारा निर्देशित यह फिल्म छह भाषाओं में रिलीज होगी।

भूत बंगला — 2 अप्रैल अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद साथ आ रही है। तबु और अक्षय 25 साल बाद एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म एक हॉरर-कॉमेडी है जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव भी शामिल हैं।

धमाल 4 — ईद 2026 (अप्रैल) अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार हैं। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

चांद मेरा दिल — 10 अप्रैल धर्मा प्रोडक्शंस की इस रोमांटिक फिल्म में अनन्या पांडे लीड रोल में हैं। ‘किल’ से फेम पाने वाले एक्टर लक्ष्य भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे।

अल्फा — 17 अप्रैल YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी एक्शन अवतार में होंगी। बॉबी देओल विलेन का किरदार निभाएंगे। पहले फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन और VFX के कारण फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाई गई।

भेड़िया 2 — 14 अगस्त (संभावित) वरुण धवन फिर से वेयरवुल्फ अवतार में नजर आ सकते हैं। यह Maddock Films की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म होगी।