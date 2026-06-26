‘ओएमजी’ पसंद आई थी? यूट्यूब पर देखें इसी तरह की एक और फिल्म, 8 है इसकी आईएमडीबी रेटिंग
अगर आपको ‘ओएमजी’ और ‘ओएमजी 2’ जैसी फिल्में पसंद हैं तो आपको हम एक फिल्म के बारे में बताते हैं जो यूट्यूब पर है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 से ज्यादा है।
बनारस के खूबसूरत घाट, सुबह की पहली किरण और गंगा आरती... इसी माहौल में रहते हैं पंडित चतुर्वेदी। वे शास्त्रों और नियमों को मानने वाले एक कट्टर ब्राह्मण हैं। एक दिन उनकी पत्नी एक अनाथ बच्चे को घर ले आती है। शुरुआत में पंडित जी उस बच्चे की तरफ देखते तक नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे उस छोटे बच्चे की मासूमियत और प्यारी बातों के आगे हार जाते हैं। दोनों में सगे बाप-बेटे से भी गहरा प्यार हो जाता है।
फिर आता है कहानी में ट्विस्ट
कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब कुछ सालों बाद शहर में दंगे भड़कते हैं और उस बच्चे की असली मां सामने आती है। पंडित जी को पता चलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने जान से भी ज्यादा चाहा, वह असल में एक मुस्लिम है। ये सच पंडित जी को अंदर तक हिला देता है। उन्हें लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। वे भारी मन से बच्चे को उसकी मां को सौंप देते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वे बार-बार गंगाजल से नहाते हैं ताकि खुद को पवित्र कर सकें। लेकिन असली परीक्षा तब होती है, जब दंगाइयों की एक हिंसक भीड़ उस बच्चे और उसकी मां को मारने के लिए उनके घर तक पहुंच जाती है।
क्या है इस फिल्म का नाम?
इस फिल्म का नाम 'धर्म' है। ये साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पंकज कपूर ने पंडित जी का किरदार निभाया है जो बिना किसी तामझाम या चिल्ला-चिल्ली के, सिर्फ अपनी आंखों और चेहरों के भावों से हर चीज बयां कर देते हैं। जब उन्हें बच्चे का सच पता चलता है, तो उनका दर्द देखकर दर्शक भावुक हो जाते हैं।
क्या देखें ये फिल्म?
अगर आपको 'ओएमजी' या 'ओएमजी 2' पसंद आई थी तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। आप इस फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और ये फिल्म बहुत शांत, मैच्योर तरीके से अपनी बात रखती है। ये किसी धर्म को गलत नहीं कहती, बल्कि नफरत फैलाने वालों को आईना दिखाती है।
19 साल बाद भी क्यों ट्रेंड कर रही है ये फिल्म?
आज जब समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, ये फिल्म याद दिलाती है कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। असली धर्म वो है जो लोगों को जोड़ता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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