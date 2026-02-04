Hindustan Hindi News
फिल्म जिसके लिए 106 बार जहाज से कूदा था एक्टर, कैमरामैन के लिए यह थी सबसे बड़ी चुनौती

संक्षेप:

फिल्म के लिए एक्टर्स को कई बार कुछ अतरंगी स्टंट करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप इस किस्से के बारे में जानते हैं जहां एक्टर को एक सीन के लिए 106 बार जहाज से कूदना पड़ा था।

Feb 04, 2026 10:51 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
फिल्मों के लिए कई बार एक्टर्स को जानलेवा स्टंट करना मजबूरी हो जाता है। कई एक्टर्स जहां बॉडी डबल या स्टंटमैन इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने स्टंट खुद करना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक्टर्स में शुमार है हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज का नाम। वह अपनी फिल्मों में जानलेवा स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्डिंग से कूदना हो या फिर किसी पहाड़ से बाइक कुदानी हो, टॉम क्रूज अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार तो वह एक जहाज से 106 बार कूदे थे ताकि परफेक्ट शॉट मिल सके।

टॉम क्रूज ने लगाई थी 106 बार छलांग

बात साल 2018 में आई फिल्म ‘मिशन इंपॉसिबल - फॉल आउट’ की है। इस फिल्म के लिए हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने तय किया था कि वह एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 से नीचे कूदेंगे। टॉम क्रूज के हिसाब से यह बहुत जरूरी सीक्वेंस था, जिसके लिए उन्होंने 106 बार छलांग लगाई थी। जब यह सीन अबू धाबी में शूट किया जा रहा था तो टीम चाहती थी कि सूरज ढलने के वक्त का एक खास नजारा बैकग्राउंड में रिकॉर्ड किया जाए। दिक्कत यह थी कि यह सिर्फ 3 मिनट का स्लॉट था।

कैमरा पर्सन के लिए यह थी बड़ी चुनौती

तो हर चीज बहुत बारीकी से कोरियोग्राफ की जानी थी। क्योंकि यह पूरा सीन हवा में शूट किया जाना था, तो तय यह किया गया कि कैमरा पर्सन अपने सिर पर एक हेलमेट पहनेगा जिस पर कैमरा लगाया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती कैमरा वाले के लिए थी, क्योंकि ना सिर्फ उसे हवा में अपना संतुलन कायम रखना था, बल्कि साथ ही साथ टॉम क्रूज और बैकग्राउंड को भी परफेक्टली रिकॉर्ड करना था। इसे साल 2018 की सबसे आइकॉनिक स्पाय फिल्मों में गिना जाता है।

घर बैठे कहां देखें यह सुपरहिट फिल्म?

अगर आप घर बैठे इस फिल्म को देखना चाहते हैं यह IMDb पर 7.7 रेटिंग वाली यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। फिल्म में टॉम क्रूज ने एक सीक्रेट एजेंट का किरदार निभाया था और रबैका फर्ग्यूसन ने फीमेल लीड रोल प्ले किया था।

