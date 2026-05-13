'एनिमल' से 28 साल पहले आई थी ये फिल्म, बिना मशीन गन पैदा की थी दहशत, विलेन को देख आज भी कांप जाती है रूह
रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी हिंसा और पिता-पुत्र के कॉम्प्लेक्स रिश्ते से सुनामी ला दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 28 साल पहले इससे भी खतरनाक फिल्म आई थी?
रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 28 साल पहले, 1996 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना मशीन गन के वो दहशत पैदा की थी जो ‘एनिमल’ ने की है? नहीं! आइए आपको इस फिल्म का नाम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, आईएमडीबी रेटिंग और स्टार कास्ट के बारे में बताते हैं।
फिल्म का नाम और उसकी रेटिंग
हम बात कर रहे हैं राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'घातक' की। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं दिखाया गया था, बल्कि इमोशन्स और डर का एक ऐसा मेल था जो 'एनिमल' जैसी फिल्मों को भी कड़ी टक्कर देता है। इस फिल्म में सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया था। इसे IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है।
एनिमल vs घातक
एनिमल: रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ में बाप-बेटे के रिश्ते पर फोकस किया गया है और हिंसा भी बहुत ज्यादा दिखाई गई है।
घातक: 1996 की इस फिल्म में भी बाप-बेटे के रिश्ते पर फोकस किया गया था। यहां लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान की थी। जब काशी (सनी देओल) को कुत्ता बनने पर मजबूर किया जाता है, तो जो गुस्सा पैदा होता है, वह किसी भी हिंसा से ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ता है।
दमदार विलेन कौन- बॉबी देओल या डैनी डेन्जोंगपा?
'एनिमल' में बॉबी देओल का किरदार 'अबरार' बेहद खतरनाक था, लेकिन 'घातक' का कात्या (डैनी डेन्जोंगपा) भारतीय सिनेमा के सबसे क्रूर खलनायकों में गिना जाता है। कात्या का वह डायलॉग, ‘ये सात भाई, सात के सात मरेंगे, एक साथ मरेंगे’, आज भी दर्शकों के मन में डर पैदा कर देता है। कात्या की दहशत शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा थी, जो पूरी बस्ती को अपने पैरों पर झुकाए रखती थी।
क्यों आज भी रौंगटे खड़े कर देती है ‘घातक’?
1. फिल्म में काशी के पिता के रूप में अमरीश पुरी ने जो काम किया है, वह फिल्म की आत्मा है। पिता-पुत्र के बीच का वो टकराव और प्रेम 'एनिमल' के मुकाबले कहीं ज्यादा रिलेटेबल लगता है।
2. 90 के दशक में राजकुमार संतोषी ने जिस तरह से 'पावर पॉलिटिक्स' और 'क्राइम' को दिखाया, वह आज के दौर के डायरेक्टर्स के लिए एक मास्टरक्लास है।
3. इतने सालों बाद भी 7.5 की रेटिंग यह बताती है कि लोग इस फिल्म की कहानी और परफॉरमेंस की आज भी कद्र करते हैं।
‘एनिमल’ या ‘घातक’?
अगर आप सिर्फ खून-खराबा देखना चाहते हैं, तो 'एनिमल' देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जहां 'हीरो' का गुस्सा आपको अंदर तक झकझोर दे और जिसका विलेन आपको डरा दे, तो 1996 की 'घातक' आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए।
टेबल से समझिए
|फिल्म
|घातक
|एनिमल
|एक्टर
|सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्रि, अमरीश पुरी
|रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनल कपूर
|विलेन
|डैनी डेन्जोंगपा
|बॉबी देओल
|निर्देशक
|राजकुमार संतोषी
|संदीप रेड्डी वांगा
|रेटिंग
|7.5
|6.2
|बजट
|6.50 करोड़
|100 करोड़
|कलेक्शन
|26.50 करोड़ रुपये
|917 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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