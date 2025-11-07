मौनी रॉय ने सुनाया वो डरावना किस्सा, एक आदमी ने पकड़ा उनका मुंह और...

संक्षेप: मौनी रॉय ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक में अपना दमदार काम दिखाया है। अब मौनी ने बताया कि कैसे एक शख्स ने उनके साथ गलत बिहेव किया था।

मौनी रॉय ने टीवी शोज से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अब फिल्मों में भी अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत रही हैं। अब मौनी ने हाल ही में बताया कि कैसे जब वह 21 साल की थीं तब एक आदमी ने उनके साथ गलत बर्ताव किया वो भी फिल्म नरेशन के दौरान। इस हादसे से वह काफी समय तक डरी थीं।

क्या हुआ था मौनी के साथ मौनी से दरअसल, पूछा गया कि क्या उनके साथ कभी कास्टिंग काउच हुआ तो उन्होंने अपूर्व मुखिजा के शो में कहा, ‘मैं 21-11 साल की थी और मुझे किसी के ऑफिस जाना था जहां लोग ऑफिस के अंदर थे और नरेशन बताना था। एक सीन था जिसमें लड़की स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हीरो उसे बाहर निकालता है और माउथ टू माउथ देता है और फिर उसे होश आ जाता है।’

आदमी ने चेहरा पकड़ा और… मौनी ने आगे कहा, ‘इसके बाद उस आदमी ने मेरा चेहरा पकड़ा और बताने लगा कैसे माउथ टू माउथ देना है। उस एक सेकेंड में मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। मैं कांपने लगी थी और फिर वहां से भाग गई। मैं काफी समय तक इस हादसे से डर गई थी।’