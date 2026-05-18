हमारे बीच कोई तीसरा..., मौनी रॉय से अलग होने के बाद सूरज नांबियार का पहला पोस्ट
Mouni Roy Suraj Nambiar: मौनी रॉय से अलग होने की खबरों के बीच, सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर आकर स्पष्ट किया है कि कुछ लोग गलत खबरें फैलाकर उनकी और मौनी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
मौनी रॉय और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं। जब से दोनों ने पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि की है तब से कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि मौनी ने सूरज से एलिमनी मांगी है। इस पर आज सूरज ने चुप्पी तोड़ी है। सूरज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इन सभी दावों को झूठा बताया है और अफवाह फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया है।
किसी तीसरे के आने से टूटा रिश्ता?
सूरज ने लिखा, ‘मैं एक बात साफ कर दूं, कोई एलिमनी नहीं मांगी गई है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। न ही हमारे बीच कोई तीसरा है। मौनी और मैंने एक-दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए अलग होने का फैसला किया है। यही सच है। इसके अलावा जो भी बाेला जा रहा है वो सिर्फ हमें बदनाम करने की कोशिश है।’
सूरज ने आगे क्या कहा?
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं फिर से कह रहा हूं, हम दोनों या किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर किए जा रहे दावों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस मामले में दूसरे लोगों, खासकर उन निर्दोष दोस्तों को घसीटना बिल्कुल गलत है जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। मौनी और मैंने इस पूरे दौर में अपनी गरिमा बनाए रखी है और हम मीडिया से भी उम्मीद करते हैं कि वे रिपोर्टिंग करते समय इसी गरिमा का पालन करें।'
कहानियां गढ़ने वालों पर भड़के सूरज
सूरज ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'मीडिया घरानों ने ऐसी कहानियां गढ़ ली हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ये रिपोर्ट्स बिना किसी वेरिफिकेशन के पब्लिश की गई हैं। मैं इसके खिलाफ खुलकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जानबूझकर फैलाई जा रही गलत जानकारियों पर चुप रहना मुझे मंजूर नहीं है। हमने हमारे बयान में वो बता दिया जो जरूरी था। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अफवाहें न फैलाएं और हमें शांति से रहने दें। धन्यवाद।'
14 मई को किया था अलग होने का ऐलान
इससे पहले 14 मई को मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर अपने तलाक की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था, ‘हम मीडिया द्वारा हमारे निजी जीवन में की जा रही अनावश्यक और दखलअंदाजी वाली हरकतों से काफी दुखी हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि हमने अलग होने का फैसला किया है और इस मामले को पूरी गरिमा के साथ सुलझाने के लिए जरूरी समय ले रहे हैं। काल्पनिक कहानियां और सरासर झूठ फैलाकर हमारे निजी जीवन को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे रिश्ते की हकीकत से कोसों दूर है।’
2022 में हुई थी शादी
मौनी रॉय और सूरज नांबियार की पहली मुलाकात साल 2018 में दुबई में नए साल के जश्न के दौरान हुई थी। उस समय सूरज लंबे समय से विदेश में रह रहे थे और उन्हें मौनी की लोकप्रियता के बारे में अंदाजा नहीं था। एक मुलाकात से शुरू हुआ यह सिलसिला धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। कुछ सालों तक डेट करने के बाद, दोनों ने जनवरी 2022 में शादी कर ली थी। अब शादी के 4 साल बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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