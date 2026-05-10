Mothers Day 2026: संजय दत्त से सनी देओल तक, 'मदर्स डे' पर स्टार्स ने मां संग बिताए पलों की दिखाई झलक

बॉलीवुड एक्टर्स ने भी 'मदर्स डे' पर अपनी मां के लिए खास पोस्ट शेयर किए हैं। सनी देओल, काजोल से लेकर संजय दत्त तक ने 'मदर्स डे' पर मां संग बिताए स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए। आइए नजर डालते हैं उन पोस्ट पर...

'मदर्स डे' पर आम हो या खास हर कोई अपनी मां को स्पेशल फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस खास दिन पर मां के लिए आज जितना भी करें सही मायने में वो कम ही होता है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर्स ने भी 'मदर्स डे' पर अपनी मां के लिए खास पोस्ट शेयर किए हैं। सनी देओल, काजोल से लेकर संजय दत्त तक ने 'मदर्स डे' पर मां संग बिताए स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए। आइए नजर डालते हैं उन पोस्ट पर...

सनी देओल ने शेयर की खास पोस्ट बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने 'मदर्स डे' के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम आउंट पर मां संग बताए खास पलों का एक वीडियो शेयर किया है। इन वीडियो में सनी कभी अपनी मां के गले लगते तो कभी उनके साथ पहाड़ों के नजारों का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ सनी ने कैप्शन में लिखा- लव यू मां।

काजोल ने मां को कहा मदर्स क्लब की CEO बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने भी 'मदर्स डे' पर अपनी मां तनुजा संग तस्वीर पोस्ट कर उन्हें आज के खास दिन की बधाई दी। काजोल ने मां संग तस्वीर शेयर कर लिखा, ‘हम दोनों #mothersclub का हिस्सा हैं, लेकिन वह इसकी प्रेसिडेंट चेयरमैन और CEO हैं। मैं उस एक और इकलौती #mymom के आगे नतमस्तक हूं! वह मेरी काली, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती-सबका एक ही रूप हैं। यहां तक कि देवी भी यह बात जानती हैं ।’

संजय ने शेयर की अनसीन तस्वीरें बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी इस खास दिन पर मां नरगिस दत्त संग चार अनीसन तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। किसी तस्वीर में वो मां की गोद में उनने लिपटे तो किसी में उन पर बैठकर पैर का अंगूठा चूसते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक फोटों नरगिस अपने तीनों बच्चों संगदिख रही हैं। इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए संजय ने कैप्शन में लिखा, 'मम्मा, मुझे आपकी याद आती है। काश आप मेरे साथ होतीं। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लव यू मॉम।' इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट की इमोजी भी शेयर की।

रकुल प्रीत सिंह ने मां और सास को दी बधाई रकुल प्रीत सिंह ने अपनी मां और सास को 'मदर्स डे' विश किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कई तस्वीरों का कोलाज है। इसे शेयर करते हुए रकुल ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी मां और मेरी सास को 'मदर्स डे' की शुभकामनाएं। एक ने मुझे जिंदगी दी तो दूसरी ने मुझे एक और प्यारा-सा परिवार दिया। आप दोनों के बिना शर्त प्यार, आपके मार्गदर्शन और हमेशा इतनी हिम्मत और गरिमा के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्यार करने और जिनसे प्रेरणा लेने के लिए दो मांओं का होना सचमुच जिंदगी के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है।'