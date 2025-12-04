Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMost searched celebs 2025 Saif Ali Khan Saiyaara Ahaan Panday Aneet Padda ranveer allahbadia top googled personality
साल 2025 में इन्हें गूगल पर किया गया सबसे ज्यादा सर्च, दूसरे पर अहान पांडे, नंबर 1 पर ये स्टार

साल 2025 में इन्हें गूगल पर किया गया सबसे ज्यादा सर्च, दूसरे पर अहान पांडे, नंबर 1 पर ये स्टार

संक्षेप:

Top 4 Googled Superstar: आइए आपको बताते हैं कि इस साल गूगल पर किन सुपरस्टार्स को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। टॉप-4 की इस लिस्ट में पॉडकास्टर का भी नाम शामिल है।

Dec 04, 2025 08:00 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 खत्म होने वाला है। ऐसे में गूगल इंडिया ने इस साल जिन सेलेब्स को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है उनकी एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में चार सेलेब्स का नाम है जिसमें तीन एक्टर्स और एक पॉडकास्टर शामिल हैं। आइए आपको इनका नाम बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टॉप पर इस सुपरस्टार ने बनाई जगह

इस लिस्ट में नंबर वन पर सैफ अली खान हैं। दरअसल, फरवरी में सैफ के घर में एक घुसपैठिया घुस आया था। जब सैफ अपने बेटे जहांगीर अली खान को उस घुसपैठिया से बचाने की कोशिश कर रहे थे तब उस घुसपैठिया ने बड़े ही बेरहमी से सैफ पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले के बाद एक्टर अपने बड़े बेटे तैमूर के साथ ऑटो में बैठकर अस्पताल पहुंचे थे और इलाज करवाया था। वहीं करीना अपने छोटे बेटे जहांगीर के साथ कश्मिरा के घर चली गई थीं।

दूसरे और चौथे नंबर पर हैं ये स्टार्स

‘सैयारा’ स्टार अहान पांडे और अनीत पड्डा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अहान पांडे ने इसी साल बॉलीवुड में कदम रखा और उनकी पहली फिल्म ‘सैयारा’ सुपरडुपर हिट साबित हो गई। यही कारण है कि वह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना पाए हैं। वहीं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनीत चौथे नंबर पर हैं।

तीसरे नंबर पर ये पॉडकास्ट

रणवीर इलाहाबादिया इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल वह इस साल बहुत बड़े विवाद में फंस गए थे। हुआ ये था कि वह यूट्यूबर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर जज बनकर गए थे। वहां उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था कि सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुईं और कोर्ट ने उनके पॉडकास्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। हालांकि, मार्च 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर पॉडकास्ट शुरू करने की अनुमति दी कि वह अब मर्यादा बनाए रखेंगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Saif Ali Khan aneet padda ranveer allahbadia

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।