27 साल पहले आए इस ऑइटम सॉन्ग को शूट करते वक्त बेहाल हो गई थी एक्ट्रेस, शरीर पर थे निशान

संक्षेप:

Guess The Song: बॉलीवुड में 27 साल पहले एक आइटम सॉन्ग आया था। गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी लोगों को ये गाना बहुत पसंद है। इस गाने में एक्ट्रेस ने 15 किलो की ज्वेलरी पहनी थी। 

Dec 18, 2025 01:26 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड में रिलीज किए जानेवाले आइटम सॉन्ग्स हर पार्टी की जान होते हैं। फिल्मों में कुछ आइटम सॉन्ग्स ऐसे आए हैं जिनके बिना पार्टी अधूरी होती है। आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही आइटम सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं जो 27 साल बाद भी काफी पॉपुलर है। इस गाने में एक्ट्रेस का डांस करते-करते बुरा हाल हो गया था। एक्ट्रेस के शरीर पर निशान पड़ गए थे।

1998 की फिल्म में था ये गाना

हम बात कर रहे हैं उर्मिला मातोंडकर के गाने छम्मा छम्मा की। यह गाना साल 1998 में आई फिल्म चाइना गेट में आया था। गाना भले ही 27 साल पहले आया हो, लेकिन गाने के बोल और धुन आज भी लोगों के दिलों में ताजा है।

15 किलो की थी ज्वेलरी

जी टीवी के रियलिटी शो सारेगामापा के पुराने सीजन में उर्मिला एक बार मेहमान बनकर पहुंची थीं। उन्होंने उस दौरान बताया था कि इस गाने पर परफॉर्म करते-करते वो बेहाल हो गई थीं। इस गाने में उर्मिला का लुक एक बंजारन का था। गाने के लिए उर्मिला ने 5 किलो का लहंगा और 15 किलो की ज्वेलरी पहनी थी।

उर्मिला मांतोडकर

5 किलो का लहंगा था

उर्मिला ने बताया था, “जब हमने लुक टेस्ट और फोटो सेशन किया था गाने के लिए, राजकुमार सर ने पूछा था कि आप बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहने हैं? मैंने उन्हें बताया कि बंजारन लुक के लिए ज्वेलरी जरूरी है। लहंगा 5 किलो का था और ज्वेलरी का वजन 15 किलो था।”

उर्मिला के शरीर पर थे निशान

उर्मिला ने बताया कि राजकुमार संतोषी ने उन्हें कहा था कि अगर वो कुछ ज्वेलरी निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं। उन्होंने कहा था एक बार शूट शुरू हो गया तो वो कोई भी बदलाव करने नहीं देंगे, लेकिन उर्मिला ने कहा कि वो ऐसे ही गाना शूट करेंगी। उर्मिला ने बताया कि जब उन्होंने डांस शुरू किया तो उनका पहला स्टेप था साइड लुक देने का और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके ईयररिंग उनके चेहरे पर आकर पड़ा। उर्मिला ने बताया था कि जब शूट खत्म हो गया था उनके शरीर पर कई निशान और घाव थे।

Urmila Matondkar

