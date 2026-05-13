हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे महंगा गाना, परफेक्ट बनाने के लिए 105 बार लिखा गया था
Most Expensive Song of Hindi Cinema: लता मंगेशकर की आवाज और शकील बदायूंनी के लिए इस गाने को परफेक्ट बनाने के लिए के.आसिफ ने अपनी जान झोंक दी थी। इस गाने को कुल 105 बार लिखा गया था।
भारतीय फिल्मों में गानों का अलग ही महत्व होता है। हिंदी फिल्मों में गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, इनका इस्तेमाल फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी होता है। साथ ही भारतीय ऑडियंस को फिल्मों में गानों की ऐसी आदत है कि शुरू से लेकर आज तक यह सिलसिला विरले ही टूटा है। यही वजह है कि मेकर्स अपनी फिल्मों में गानों को ज्यादा से ज्यादा खास और अपीलिंग बनाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन क्या आपको बॉलीवुड के आज तक के सबसे महंगे गाने के बारे में पता है? वो गाना जिसे एक-दो नहीं बल्कि 105 बार लिखा गया था। इसलिए ताकि इसे बिलकुल परफेक्ट बनाया जा सके।
अब तक का सबसे महंगा गाना
हम बात कर रहे हैं फिल्म 'मुगल-ए-आजम' के गाने 'प्यार किया तो डरना क्या' की। यह गाना उस दौर के कुछ सबसे क्लासिक गानों में गिना जाता है। यह गाना शायर शकील बदायूंनी ने लिखा था और यह सॉन्ग आज भी निडर प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह गाना इतना महंगा कैसे हो गया? जवाब है- इसे परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लता मंगेशकर ने इसे गाया था और कुल मिलाकर 105 बार इसे री-राइट किया गया। उस दौर में जब फिल्में कुछ लाख रुपये में बन जाती थीं, तब सिर्फ इस गाने को बनाने में 15 लाख रुपये खर्च कर दिए गए थे। आज के हिसाब से यह करीब 55 करोड़ रुपये होते।
शूटिंग के लिए बनाया खास सेट
फिल्म के इस गाने को शूट करने के लिए बहुत खास सेट तैयार किया गया था। इस गाने के लिए मुंबई के मोहन स्टूडियो में एक स्पेशल सेट तैयार किया गया था। इस सेट को बनाने की प्रेरणा शीश महल से ली गई थी। पूरा सेट बेल्जियम के असली शीशों से सजाया गया था ताकि इसे हूबहू शीश महल जैसा दिखाया जा सके। फिरोजाबाद के कारीगरों ने इस पर काफी मेहनत की थी। तब जाकर यह सेट तैयार हुआ जिस पर इस गाने को शूट किया गया। इस गाने में जितनी बारीक चीजों पर पैसा खर्च किया गया, उन्होंने इसे खास बना दिया। नतीजा यह रहा कि यह गाना आज भी लोगों का फेवरिट है और उनकी प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है।
'मुगल-ए-आजम' के कुछ तथ्य
साल 1960 में आई 'मुगल-ए-आजम' को उस दौर की सबसे आइकॉनिक और सबसे महंगी फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म को आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। 'मुगल-ए-आजम' को बनाने में उस वक्त करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर के.आसिफ थे और उन्हीं ने इसका निर्देशन किया था। यह उनके लिए ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको तैयार करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फिल्म के एक गाने के लिए तो उन्होंने उस्ताद बडे़ गुलाम अली साहब को मुंह मांगी फीस पर साइन कर लिया था।
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