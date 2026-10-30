OTT पर लगी सबसे बड़ी बोली, रिलीज से पहले ही 450 करोड़ में बिकी ये फिल्म, शाहरुख-प्रभास की फिल्मों को पछाड़ा

OTT पर लगी सबसे बड़ी बोली, रिलीज से पहले ही 450 करोड़ में बिकी ये फिल्म, शाहरुख-प्रभास की फिल्मों को पछाड़ा
कुछ फिल्मों के राइट्स के बदले निर्माताओं को मोटी रकम देते हैं। आज हम आपको भारतीय फिल्मों के सबसे महंगे ओटीटी राइट्स वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं।
आज के दौर में लोग थिएटर के बाद सबसे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म के दिवाने हैं। कई फिल्में थिएटर रिलीज के बाद ही अब ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर देती है कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स स्टार्स की फैन फॉलोइंग और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद उनके राइट्स खरीदते हैं। वहीं, कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें सीधा ओटीटी पर ही रिलीज कर दिया जाता है। कुछ फिल्मों के राइट्स के बदले निर्माताओं को मोटी रकम देते हैं। आज हम आपको भारतीय फिल्मों के सबसे महंगे ओटीटी राइट्स वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में?
सबसे महंगे ओटीटी राइट्स वाली भारतीय फिल्में
रामायण (Ramayana - पार्ट 1)
नितेश तिवारी की इस बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' के पहले पार्ट को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। इस फिल्म के रिलीज का हर किसी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस मच अवेटेड फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स लगभग 450 करोड़ रुपये की भारी-भरकम डील के तहत जियो हॉटस्टार (JioHotstar / स्टार ग्रुप) को बेचे गए हैं।
कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD)
प्रभास स्टारर 'कल्कि 2898 एडी' की बात करें तो एक हिट फिल्म है। इस फिल्म के डिजिटल राइट्स करीब 375 करोड़ रुपये में बिके थे । बता दें कि हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स को और साउथ की भाषाओं के राइट्स प्राइम वीडियो को बेचे गए थे।
आरआरआर (RRR)
एस.एस. राजामौली की 'आरआरआर' फिल्म के डिजिटल राइट्स लगभग 325 से 330 करोड़ रुपये में डील हुए थे। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और राम चरण लीड रोल में थे।
केजीएफ: चैप्टर 2 (KGF: Chapter 2)
यश स्टारर की इस फिल्म के डिजिटल राइट्स करीब 320 करोड़ रुपये में अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे गए थे। इस फिल्म में यश ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। वहीं, यश जल्द ही 'रामायण' में रावण के रोल में नजर आने वाले हैं।
पुष्पा 2: द रूल (Pushpa 2: The Rule)
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को लगभग 275 करोड़ में मिले थे। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आई थीं।
जवान (Jawan)
शाहरुख खान की 'जवान' फिल्म के हिंदी और अन्य भाषा के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स को करीब 250 करोड़ रुपये में बेचे गए थे, जो हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी ओटीटी डील में से एक है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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