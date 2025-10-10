Most expensive Netflix series ever made it cost Rs 500 crore per episode ये है नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी वेब सीरीज, हर एपिसोड को बनाने में लगे हैं 500 करोड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
Most expensive Netflix series ever made it cost Rs 500 crore per episode

ये है नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी वेब सीरीज, हर एपिसोड को बनाने में लगे हैं 500 करोड़

आइए आपको नेटफ्लिक्स की उस वेब सीरीज के बारे में बताते हैं जिसके एक एपिसोड का बजट 500 करोड़ रुपये है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी वेब सीरीज है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:44 PM
नेटफ्लिक्स की एक सुपरहिट साइंस फिक्शन सीरीज है जिसके अभी तक चार सीजन आ चुके हैं और अब इसका पांचवा सीजन आने वाला है। पांचवें सीजन का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि पांचवें सीजन के हर एपिसोड को करीब 450 से 550 करोड़ रुपये (50–60 मिलियन डॉलर) में बनाया गया है और कुल 8 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं। मतलब सीरीज का कुल बजट करीब 4400 करोड़ है।

सीरीज का नाम

इस सीरीज का नाम ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ है। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद इसका पांचवां सीजन आने वाला है। मेकर्स ने वादा किया है कि पांचवां सीजन हर मायनों में “सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा” होगा। शो में 80’s की नॉस्टेल्जिक वाइब, जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स और हॉलीवुड-लेवल सेट्स भी देखने को मिलेंगे।

हर एपिसोड एक फिल्म जैसा

इस बार हर एपिसोड की लंबाई 90 से 120 मिनट रखी गई है और पूरे सीजन को कुल आठ एपिसोड में बांटा गया है। मतलब पांचवें सीजन का रनटाइम 11 घंटे से ज्यादा रहेगा।

कब रिलीज होगा पांचवां सीजन?

फैंस के इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। नेटफ्लिक्स ने ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ की रिलीज डेट्स का ऐलान कर दिया है—

-पहले चार एपिसोड: 26 नवंबर को रिलीज होंगे

-अगले तीन एपिसोड: 25 दिसंबर को दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे

-फिनाले एपिसोड: 31 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा

यानी नवंबर से दिसंबर तक फैंस के लिए यह साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक ट्रीट साबित होगा।

OTT Netflix

