हेलिकॉप्टर से लटकने से लेकर बिल्डिंग से कूदने तक, बिना सेफ्टी केबल अमिताभ बच्चन ने किए थे ये सीन

संक्षेप: बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने बिना सेफ्टी केबल के किए थे ये खतरनाक एक्शन सीन। वीडियो देखकर अक्षय कुमार भी हो गए थे इंप्रेस।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी वर्क फ्रंट पर एक्टिव हैं। अमिताभ बच्चन आज भी शूटिंग सेट पर 12-15 घंटे तक काम करते हैं। कभी एंग्री यंग मैन नाम से मशहूर हुए अमिताभ बच्चन ने एक वक्त पर ढेरों एक्शन फिल्में की हैं और एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने वैसे एक्शन सीन किए हुए हैं, जिन्हें करने पर अक्षय कुमार को खूब तारीफें मिली थीं और वो खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर हुए थे। लेकिन उस वक्त शायद ही लोग जानते थे कि ये सीन अमिताभ बच्चन ने खुद किए थे।

हेलिकॉप्टर से लटके थे अमिताभ कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में जब अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी एक साथ आए, तब रोहित शेट्टी ने अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों और सीन्स का खुलासा किया, जिन्हें करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। रोहित शेट्टी ने बताया कि आपने मेरे पिता के साथ कुछ सीन हेलिकॉप्टर से लटक कर बिना किसी हार्नेस के किए थे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह सीन था दोस्ताना फिल्म का, जो साल 1980 में रिलीज हुई थी। इस सीन के लिए अमिताभ बिना किसी सेफ्टी केबल से हेलिकॉप्टर से लटके थे और फिर काफी हाइट से जम्प लगा दी थी।

बिल्डिंग ने बिना हार्नेस कूद गए थे अमिताभ बच्चन का ऐसा ही एक और एक्शन सीन इस शो में दिखाया गया जिसमें वह एक काफी ऊंची इमारत से बिना किसी सेफ्टी केबल के कूद गए थे। यह फिल्म थी 'काला पत्थर', जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने यह सीन किया था। अमिताभ बच्चन ने हाथ में लाल कपड़ा लेकर काफी हाइट से जम्प लगाई थी और सीधा जमीन पर लैंड कर गए थे। अमिताभ बच्चन के यह सीन देखकर वहीं स्टेज पर मौजूद अक्षय कुमार भी इंप्रेस हो गए थे। अमिताभ बच्चन जहां इन सीन्स को देखकर पुरानी यादों में खो गए, वहीं जनता ने जोरदार तालियां बजाईं।