LIVE: सोमवार के दिन ‘धुरंधर’, ‘द राजा साब’ और 'इक्कीस' ने कितनी कमाई की है? जानें शुरुआती आंकड़े

संक्षेप:

Box Office Report Live Update: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त तीन फिल्में - ‘धुरंधर’, ‘द राजा साब’ और ‘इक्कीस’ लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि सोमवार (12 जनवरी) के दिन इन फिल्मों ने कितनी कमाई की है।

Jan 12, 2026 10:11 am IST
बॉक्स ऑफिस पर इस समय तीन फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ इतिहास रच रही है, तो दूसरी तरफ प्रभास की ‘द राजा साब’ अपनी धाक जमाने की कोशिश में जुटी है। वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों फिल्मों ने अब तक कितनी कमाई की है और सोमवार (आज) की शुरुआत कैसी रही।

धुरंधर

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर के दिन रिलीज हुई थी। 38 दिनों बाद भी ये फिल्म थिएटर्स में लोगों का मनोरंजन कर रही है। इस फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 805.65 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है। वहीं 39वें दिन की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने

सुबह 9 बजे तक - 0.04 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.06 करोड़ रुपये

धुरंधर 37वें दिन का कलेक्शन

द राजा साब

प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी के दिन रिलीज हुई थी। इन फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) 53.75 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 26 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 20.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं चौथे दिन की बात करें तो Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने

सुबह 9 बजे तक - 0.07 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.26 करोड़ रुपये

द राजा साब

इक्कीस

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं। हालांकि, फिल्म ज्यादा कमाई नहीं कर पाई है। 11 दिन में इस फिल्म ने 28.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है। वहीं 12वें दिन की बात करें तो फिल्म ने

सुबह 9 बजे तक - 0.01 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.02 करोड़ रुपये

नोट: इन आंकड़ों में समय के साथ बदलाव होता रहेगा। फाइनल आंकड़े जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के इस लाइव ब्लॉग पर नजर बनाए रखिएगा।

