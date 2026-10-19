Monday Box Office: रजनीकांत की जेलर 2 ने सोमवार को भी किया धमाका, नहीं टिक पाई दूसरी फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर चार फिल्में चल रही हैं। इनमें से कुछ ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब हुई है और कुछ स्ट्रगल कर रही हैं। जानिए इन फिल्मों का सोमवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा।
बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज हुई चार जबरदस्त फिल्में छाई हुई हैं। एक्शन से लेकर क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा फिल्में ऑडियंस को देखने के लिए मिल रही है। 15 अक्टूबर को रजनीकांत की फिल्म जेलर ने धमाका किया था और 16 अक्टूबर को राजकुमार राव की 'प्रहार', विजय देवरकोंडा की फिल्म 'राणाबाली' और यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' ने दस्तक दी थी। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही हैं, वहीं कुछ ऑडियंस को थिएटर तक लाने में स्ट्रगल कर रही हैं। ये रहा इन फिल्मों का सोमवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन-
रजनीकांत की जेलर 2
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2, 15 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 59 करोड़ रुपये कमाकर जबरदस्त धमाका किया था। रजनीकांत को दूसरी बार उस रोल में देखकर ऑडियंस खुश हुई है। खास बात ये है कि वीकेंड के साथ वीकडेज में भी शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने आज सोमवार को रात 9 बजे तक 36.86 करोड़ रुपये कमाए हैं। सिर्फ 5 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 236 करोड़ रुपये पार पहुंच गया है।
नहीं चल रही विजय रश्मिका की राणाबाली
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म राणाबाली बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल करती नहीं दिख रही है। इस फिल्म को लेकर खूब चर्चाएं थीं। लेकिन रिलीज के बाद कलेक्शन खास नजर नहीं आ रहा है। 16 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग की थी। वहीं आज रात 9 बजे तक फिल्म 4.21 करोड़ ही कमा पाई है। 4 दिनों में ये फिल्म 28 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 130 करोड़ के बजट के अंदर बनाया गया है।
यामी की नई नवेली
यामी गौतम ने अपनी पिछली फिल्मों से ऑडियंस को एंटरटेन किया है। अब वो फिल्म 'नई नवेली' को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर ड्रामा कॉमेडी फिल्म है लेकिन छाप छोड़ने में सफल नहीं हुई है। पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग करने के बाद आज सोमवार को रात 9 बजे तक इस फिल्म ने सिर्फ 1.84 रुपये का कलेक्शन किया है। 4 दिनों में फिल्म की कमाई 13 करोड़ रुपये से ज्यादा रही है।
प्रहार
मुंबई के ताज होटल पर हुए 26/11 आतंकी हमले पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ उज्जवल निकम’। ये फिल्म सरकारी वकील उज्जवल निकम की बायोपिक है जिसमें उनके नजरिए को दिखाया गया है। फिल्म में उज्जवल निकम ने कैसे आतंकी अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाया था ये कहानी दिखाई गई है। 2.35 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग करने वाली इस फिल्म ने आज चौथे दिन रात 9 बजे तक 1.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। कुल कमाई 10 करोड़ से कुछ ज्यादा की हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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