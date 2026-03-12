कौन हैं मोनालिसा से मंदिर में शादी करने वाले फरमान खान? सुनाई लव स्टोरी, बोले- इसने ही प्रपोज किया
कुंभगर्ल मोनालिसा भोसले अपने घरवालों की मर्जी खिलाफ फरमान खान से शादी कर चुकी हैं। अब उनके पति ने बताया कि वह मना कर रहे थे लेकिन मोनालिसा ने शादी के लिए प्रपोज किया। यह भी बताया कि वे कैसे मिले।
महाकुंभ के वक्त सुर्खियों में आईं मोनालिसा एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल के मंदिर में शादी कर ली है। दोनों के रिश्ते पर बवाल मचा हुआ है, वजह फरमान का दूसरे धर्म का होना है। मोनालिसा के घरवाले राजी नहीं हैं। अब मोनालिसा का मीडिया से बातचीत का वीडियो वायरल है। इसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई है। फरमान ने बताया है कि वह क्या करते हैं और मोनालिसा से कैसे मुलाकात हुई।
बताया क्यों की केरल में शादी
मोनालिसा और फरमान के सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हैं। इनमें वह मीडिया से बात कर रहे हैं। एक क्लिप में फरमान बोल रहे हैं, 'यहां पर हम घूमने के लिए आए हैं। हमें ये मंदिर अच्छा लगा। केरल के लोग अच्छे हैं। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम यहां पर शादी करेंगे।' फहमान से पूछा गया कि क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस पर वह बोले, ‘अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि केरल में ही रहें क्योंकि केरल बहुत अच्छा है। पिताजी थोड़े खिलाफ थे शादी के इसलिए हम लोगों ने इस मंदिर में शादी कर ली। मुझे लगा कि केरल अच्छा है, लोग अच्छे हैं मंदिर अच्छा है इसलिए केरल में शादी की।’
कैसे हुआ फरमान से प्यार
मोनालिसा से पूछा गया कि वह फरमान को कबसे जानती हैं तो बोलीं, 'यह छह महीने का प्यार है।' फरमान बोले, 'लेकिन छह साल हमारे लिए साठ साल के बराबर हैं।' फरमान से पूछा गया कि क्या करते हैं? बोले, मैं भी एक्टर हूं, इसी फील्ड में हूं। हम लोग एक फिल्म में साथ में एक्टिंग कर रहे थे। उसी समय हम लोगों ने बातचीत शुरू की। मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। मैंने शुरू में मना किया लेकिन मोनालिसा कि नहीं शादी करनी है, अच्छा लग रहा है साथ में। फिर बाद में मैंने कहा, ठीक है। प्यार हुआ बाद में, गहरा प्यार हुआ। तय किया कि हमें शादी करनी है। मोनालिसा बोलीं, 'मेरी फैमिली दूसरी जगह शादी करना चाहती थीं। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अभी मैं खुश हूं।'
पुलिस प्रोटेक्शन में की शादी
मोनालिसा भोसले मध्यप्रदेश से हैं। कुंभ के दौरान वह अपने पिता के साथ मालाएं और बीड्स बेचने प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थीं। वहां से उनके वीडियोज वायरल हुए और वह कुंभ वायरल गर्ल बन गईं। इसके बाद कुछ एल्बम्स वगैरह में ऐक्टिंग के ऑफर्स मिले। मोनालिसा छोटे-मोटे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के नयनार मंदिर में फरमान से पुलिस प्रोटेक्शन के बीच शादी की क्योंकि उनके घरवाले राजी नहीं थे। फरमान महाराष्ट्र से हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।