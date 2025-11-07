Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMona Singh Recalls Crying Over Laal Singh Chaddha Failure At Aamir Khan House
लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर आमिर खान के घर रोई थीं मोना, बोलीं- उन्होंने कहा था आपको सिर्फ...

संक्षेप: मोना सिंह ने आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में काम किया है जिसमें उन्होंने उनकी मां का किरदार निभाया था। अब मोना ने बताया कि कैसे फिल्म के फेलियर पर वह आमिर खान के घर पर रोई थीं।

Fri, 7 Nov 2025 03:07 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इस फिल्म में आमिर के साथ करीना कपूर खान और मोना सिंह भी थे। मोना ने फिल्म में आमिर की मां का किरदार निभाया था। फिल्म में मोना की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म नहीं चलने की वजह से एक्ट्रेस को काफी दुख हुआ था। इतना ही नहीं वह आमिर खान के घर पर रोने लगी थीं।

आमिर ने क्या कहा था मोना को

स्क्रीन से बात करते हुए मोना ने कहा, ‘हम फिल्म की रिलीज के दौरान मिले। अद्वैत भी वहां थे, हम आमिर के घर गए थे और मैं रो रही थी। मैं ऐसे मोमेंट पर हमेशा रो देती हूं। वो अच्छे के लिए था क्योंकि इससे आपका दिल हल्का हो जाता है और आपका दिमाग भी चिंता से फ्री हो जाता है। इस पर आमिर ने कहा कि ऐसा ही मूवी बिजनेस होता है, आपको सिर्फ एक शुक्रवार मिलता है खुद को प्रूव करने का। मेरा यही था कि ऐसा नहीं होना था। एक ही फ्राइडे होता है जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि ये अच्छी है या बुरी। यही वजह है कि मैं ओटीटी को ज्यादा एंजॉय करती हूं। लोगों का जब मन करे वो आपकी फिल्म या सीरीज देख सकते हैं।’

ओटीटी पर फिल्म को मिला प्यार

मोना ने आगे कहा, ‘जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म कमर्शियली चली नहीं जिससे मुझे परेशानी थी। मैंने कई इंटरव्यूज भी दिए थे उस समय कि फिल्म नहीं चलने से मुझे बहुत दुख हुआ था। हालांकि यह तो पक्का था कि आज नहीं तो बाद में फिल्म को उसकी ऑडियंस मिलेगी खासकर ओटीटी पर। ऐसा ही सच में हुआ भी फिल्म जब डिजिटली रिलीज हुई तो उसे बहुत प्यार मिला।’

मोना के बारे में बता दें कि वह लास्ट आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आई थीं जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। अब उनका नया शो आ रहा है थोड़े दूर थोड़े पास।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
