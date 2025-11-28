मोना सिंह टीवी पर वापसी के लिए नहीं तैयार, बोलीं- जिस तरह मुझे...

Hindustan Hindi News
मोना सिंह का कहना है कि उन्होंने टीवी पर वापसी का कोई प्लान नहीं किया है। उन्होंने हमेशा के लिए टीवी को छोड़ दिया है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है।

Fri, 28 Nov 2025 10:43 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
मोना सिंह इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में और वेब शोज रिलीज हो रहे हैं। वहीं टीवी से मोना ने दूरी बना ली है जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मोना का कहना है कि वह खुद को खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें इतने मौके मिलते हैं। मोना का कहना है कि उन्होंने टीवी को हमेशा के लिए बाय बोल दिया है और इसकी वजह भी उन्होंने बताई है।

टीवी में काफी सेंसरशिप होता है

मोना का मानना है कि जो टीवी से डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हुआ है इससे ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि ऑडियंस को भी फायदा हुआ है क्योंकि उन्हें अलग-अलग तरह की स्टोरीज मिल रही हैं। मोना ने कहा, ‘जिस तरह के शो हम ऑनलाइन देखते हैं वैसे टीवी पर कभी नहीं दिखे क्योंकि वहां बहुत सेंसरशिप होती है और काफी रेस्ट्रिक्शन्स भी होते हैं। एक एक्टर होने के नाते आपको कॉम्पलेक्स किरदार निभाने का मौका नहीं मिलता। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्टर्स, राइटर्स और क्रिएटर्स के लिए अच्छा फेज है।’

ओटीटी के फायदे

मोना ने कहा, ‘एक वेब शो में 3 महीने काम करना परफेक्ट है। आपको अपना ब्रेक मिलता है और फ्रेश के साथ वापसी करते हो नए किरदार के लिए। ओटीटी मेरे लिए बेस्ट है। नहीं तो टीवी की क्रेजी टाइमलाइन्स होती है खासकर जब आप विलन पॉजिटिव रोल करते हो। जब मैं टीवी शो करती थी तो वो सोमवार से गुरुवार तक आता था, लेकिन अब पूरे हफ्ते चलाते हैं। पता नहीं इन लोगों की पर्सनल लाइफ है या नहीं।’

टीवी को कह दिया अलविदा

आखिर में मोना ने कहा, ‘मैंने टीवी के रिस्पेक्ट के साथ विदा कर दिया है। मेरे लिए वहां करने के लिए कुछ है नहीं। मैंने वहां सब कर लिया है- डेली सोप, रिएलिटी शो और होस्टिंग। ये मैंने काफी सोच समझकर स्टेप लिया है। ये स्विच आसान नहीं था। मुझे जिस तरह के रोल चाहिए थे उसके लिए मैंने काफी इंतजार किया है। मैं फिल्म भी कर रही हूं। अगले साल मेरी 3 फिल्में आने वाली हैं। मैं खुश हूं कि मैं फिल्मों और ओटीटी में बैलेंस कर पा रही हूं।’

