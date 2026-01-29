Hindustan Hindi News
बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड पर बोलीं मोना सिंह, कहा- 60 साल के आदमी करते रोमांटिक…

बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड पर बोलीं मोना सिंह, कहा- 60 साल के आदमी करते रोमांटिक…

संक्षेप:

मोना सिंह ने अपने करियर में अलग-अलग और अच्छे किरदार निभाए हैं। अब मोना ने हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड पर बात की है।

Jan 29, 2026 11:27 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
मोना सिंह ने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वह ना सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि ओटीटी पर भी कमाल कर रही हैं। मोना के किरदारों को काफी पसंद किया जाता है। मोना हर तरह के किरदार निभाती हैं फिर चाहे वो अपने से छोटे यंग एक्टर की मां का ही क्यों न हो, वह शर्माती नहीं हैं। अब मोना ने इस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके अलावा इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड पर भी बात की।

मोना को बड़ी उम्र के रोल करने में करने से नहीं पड़ता फर्क

पीटीआई से बात करते हुए मोना ने कहा, 'मुझे अपनी ऑनस्क्रीन उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है मैं कौन हूं। किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं रिस्क लेती रहती हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप स्क्रीन में बूढ़ी का रोल क्यों प्ले करते हो? मैं बोलती हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये किरदार है जो मैं प्ले कर रही हूं और इससे मुझे एक्साइटमेंट मिलती है।'

लोग करते हैं सवाल खड़े

हालांकि मोना ने माना कि जब बड़ी उम्र की महिलाओं को सेंट्रल किरदार मिलते हैं तो लोग इस पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां महिलाओं की एक्सपायरी डेट होती है और ये काफी बुरी बात है। वहीं आदमी जो 60 साल के होते हैं वो रोमांटिक किरदार निभाते हैं, लेकिन महिला नहीं। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वो करना नहीं चाहती हूं।

कोहरा 2 में आएंगी नजर

मोना सिंह के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह वह कोहरा सीजन 2 में नजर आने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर मोना ने कहा कि मैं काफी खुशनसीब हूं कि मैं कोहरा के दूसरे पार्ट का हिस्सा हूं। मैं कोहरा 2 की बड़ी फैन थी। मैं यही सोचती थी कि मैं क्यों इसके पहले पार्ट में नहीं थी।

