मोहरा के कंजी आंखों वाले इस विलन की हुई थी दर्दनाक मौत, रिऐलिटी शो में आ चुकी स्टाइलिश बेटी
मोहरा में विलन बने नीली आंखों वाले विलन गैरी पैकर्ड अब इस दुनिया में नहीं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन आखिरी समय काफी परेशान रहे। गैरी का निधन कम उम्र में ही हो गया था। अब उनकी बेटी इंडस्ट्री का हिस्सा है।
कंजी आंखों और अंग्रेजों जैसे दिखने वाला एक विलन जिसके सामने हीरो की बॉडी भी फीकी पड़ जाती। उनके फाइट सीन आते तो देखने वालों की नजरें नहीं हटतीं। वह कई एक्टर्स को भी ट्रेन कर चुके हैं, अफसोस कि अब इस दुनिया में नहीं। इनको आपने मोहरा, करण अर्जुन, चमत्कार, बड़े मियां छोटे मियां और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में देखा होगा। हम बात कर रहे है गैविन पैकर्ड की। महज 48 साल की उम्र में उनका दुखद अंत हुआ था। गैविन की पर्सनल लाइफ में दिक्कतें थीं। शराब पीने लगे थे और सड़क एक दिन सड़क हादसे का शिकार हो गए। गैविन की बेटी एरिका काफी खूबसूरत हैं। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐक्टिव हैं और खतरों के खिलाड़ी में आ चुकी हैं। आइए जानते हैं गैविन पैकर्ड और उनकी बेटी के बारे में।
काम के लिए परेशान थे गैविन
गैविन पैकर्ड जब स्क्रीन पर आते तो उनका लंबा-चौड़ा शरीर और बॉडी देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। वह देखने में जितने विलन जैसे लगते थे स्वभाव से उतने ही विनम्र थे। गैविन ने हिंदी और साउथ फिल्मों में अपनी पहचान बनाई पर उनका अंत काफी दुखद रहा। गैविन जब 48 साल के थे तो उनकी वाइफ बेटियों को लेकर फ्रांस चली गईं। गैविन को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और तंगहाली की जिंदगी जीने लगे।
डिप्रेशन में पीने लगे थे शराब
डिप्रेशन में उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। एक रोज वह ड्रिंक करके बाइक चला रहे थे, उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनका एक पैर टूट गया था। इसके बाद उन्हें सांस से जुड़ी बीमारी हो गई और इलाज के दौरान निधन हो गया था। रिपोर्ट्स थीं कि इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी उनके अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा था।
शेरा को दी थी ट्रेनिंग
नैशनल अवॉर्ड विनिंग बॉडी बिल्डर थे। सुनील शेट्टी, संजय दत्त और सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को ट्रेनिंग दी थी। वह फिल्मों में मार्शल आर्ट्स के सीन देते थे। गैविन के स्टंट्स असली होते थे। गैविन ने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उस दौर में हीरोज के बीच बॉडी बिल्डिंग का इतना चलन नहीं था। गैविन की मस्कुलर बॉडी हीरो पर भी भारी पड़ती थी।
गैविन की बेटियां
गैविन की दो बेटिया हैं एरिका और कैमिले पैकर। एरिका मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं। वह 2022 में खतरों के खिलाड़ी में भी आई थीं। उन्होंने छोरियां चली गांव टीवी सीरीज में भी काम किया है। एरिका स्टाइल आइकॉन हैं। वह इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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