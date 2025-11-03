जब अक्षय कुमार पर लड़कियों ने फेंके 100 अंडे; कोरियोग्राफर बोले- दर्द हुआ लेकिन…

संक्षेप: एक फिल्म के लिए अक्षय कुमार पर 100 अंडे फेंके गए थे। कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने बताया कि अंडे से दर्द होता है और बाद तक बदबू नहीं जाती फिर भी अक्षय एक शब्द नहीं बोले और सीन दिया।

अक्षय कुमार सेट पर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ लगभग 50 गाने शूट कर चुके कोरियोग्राफर ने बताया कि कैसे एक गाने में अक्षय पर 100 अंडे फेंके गए और वह उफ तक नहीं बोले। चिन्नी प्रकाश ने मोहरा फिल्म के गाने तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त से जुड़ा किस्सा भी बताया कि कैसे सबने राते के वक्त नींद में गाना शूट किया था क्योंकि किसी के पास डेट्स नहीं थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जब मारे गए अंडे फ्राइडे टॉकीज यूट्यूब चैनल पर चिन्नी प्रकाश ने अक्षय कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'अक्षय हमेशा सिंसियर लड़का रहा है और वह अपना 100 परसेंट देते हैं। मैंने उनके साथ 25-50 गाने शूट किए होंगे, उनमें अक्षय ने एक भी स्टेप चेंज नहीं करवाया। उनकी एक खिलाड़ी फिल्म के गाने में अक्षय को 100 अंडे मारने जाने थे। लड़कियों को अक्षय पर अंडे फेंकने थे और जब अंडा पड़ता है तो दर्द होता है लेकिन इसके बाद बदबू और भी बुरी आती है, लंबे समय तक यह बदबू जाती नहीं। इन सबके बावजूद अक्षय ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बहुत मेहनती हैं और जरा भी नखरे नहीं करते। बहुत जमीन से जुड़े हैं। मैंने उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक्टर नहीं देखा, वह बहुत डेडिकेटेड हैं।'

नहीं बदला ऐटिट्यूड चिन्नी प्रकाश ने बताया कि अक्षय के साथ 20 साल बाद काम किया फिर भी उनका ऐटिट्यूड नहीं बदला। मैंने हाल ही में उनके साथ हाउसफुल की और उनमें वही डेडिकेशन था। वह आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनसे कहो कि 10वें माले से कूद जाओ तो वह कूद जाएंगे।