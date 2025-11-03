Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडmohra choreographer talks about akshay kumar dedication he was hit by 100 eggs in a scene but created no drama
जब अक्षय कुमार पर लड़कियों ने फेंके 100 अंडे; कोरियोग्राफर बोले- दर्द हुआ लेकिन…

जब अक्षय कुमार पर लड़कियों ने फेंके 100 अंडे; कोरियोग्राफर बोले- दर्द हुआ लेकिन…

संक्षेप: एक फिल्म के लिए अक्षय कुमार पर 100 अंडे फेंके गए थे। कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने बताया कि अंडे से दर्द होता है और बाद तक बदबू नहीं जाती फिर भी अक्षय एक शब्द नहीं बोले और सीन दिया।

Mon, 3 Nov 2025 11:20 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्षय कुमार सेट पर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ लगभग 50 गाने शूट कर चुके कोरियोग्राफर ने बताया कि कैसे एक गाने में अक्षय पर 100 अंडे फेंके गए और वह उफ तक नहीं बोले। चिन्नी प्रकाश ने मोहरा फिल्म के गाने तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त से जुड़ा किस्सा भी बताया कि कैसे सबने राते के वक्त नींद में गाना शूट किया था क्योंकि किसी के पास डेट्स नहीं थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जब मारे गए अंडे

फ्राइडे टॉकीज यूट्यूब चैनल पर चिन्नी प्रकाश ने अक्षय कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'अक्षय हमेशा सिंसियर लड़का रहा है और वह अपना 100 परसेंट देते हैं। मैंने उनके साथ 25-50 गाने शूट किए होंगे, उनमें अक्षय ने एक भी स्टेप चेंज नहीं करवाया। उनकी एक खिलाड़ी फिल्म के गाने में अक्षय को 100 अंडे मारने जाने थे। लड़कियों को अक्षय पर अंडे फेंकने थे और जब अंडा पड़ता है तो दर्द होता है लेकिन इसके बाद बदबू और भी बुरी आती है, लंबे समय तक यह बदबू जाती नहीं। इन सबके बावजूद अक्षय ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बहुत मेहनती हैं और जरा भी नखरे नहीं करते। बहुत जमीन से जुड़े हैं। मैंने उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक्टर नहीं देखा, वह बहुत डेडिकेटेड हैं।'

नहीं बदला ऐटिट्यूड

चिन्नी प्रकाश ने बताया कि अक्षय के साथ 20 साल बाद काम किया फिर भी उनका ऐटिट्यूड नहीं बदला। मैंने हाल ही में उनके साथ हाउसफुल की और उनमें वही डेडिकेशन था। वह आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनसे कहो कि 10वें माले से कूद जाओ तो वह कूद जाएंगे।

नींद में शूट हुआ मोहरा का गाना

चिन्नी प्रकाश ने मोहरा के तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त से जुड़ा इंट्रेस्टिंग किस्सा बताया। वह बोले, जब मैंने पहली बार गाना सुना तो लगा कि यह एक गजल है। यह स्लो गाना है। अक्षय बोले कि गाना हिट होगा। हमने गाना सिर्फ रात में शूट किया क्योंकि किसी एक्टर के पास डेट्स नहीं थीं। मेरे पास भी डेट्स नहीं थीं, ना अक्षय और ना ही रवीना के पास। 3 कैमरों के साथ 3 रातों में गाना शूट हुआ, हर कोई आधी नींद में होता था।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।