जया बच्चन को नहीं पसंद आई थी अभिषेक की ये फिल्म, कहा था- नॉनसेंस, बिग बी का था ऐसा रिएक्शन
साल 2014 में अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी। जया बच्चन को वो फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने इस फिल्म की आलोचना की थी और कहा था कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ अपने बेटे के लिए देखी है।
बॉलीवुड में जया बच्चन अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वह जो महसूस करती हैं, उसे बिना किसी झिझक के कह देती हैं, चाहे सामने सुपरस्टार शाहरुख खान ही क्यों न हों। हाल ही में एक्टर मोहन कपूर ने इंटरव्यू में एक पुराना, लेकिन बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जया बच्चन ने शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन की फिल्म को सरेआम 'बकवास' कह दिया था।
स्क्रीनिंग के दौरान सन्न रह गए थे अमिताभ बच्चन
मोहन कपूर ने सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में बताया कि मुंबई में 'हैप्पी न्यू ईयर' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें फिल्म की कास्ट, क्रू और उनके परिवार के सदस्य आए थे। वह भी स्क्रीनिंग में गए थे। स्क्रीनिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पीछे बैठे थे। (ये भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ का कड़ा रुख, बोले- फैंस के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, चाहे तुम्हारे हाथ में कोई भी झंडा हो)
इंटरवल के बाद जया बच्चन का स्टेटमेंट
मोहन कपूर बोले, ‘इंटरवल में जब लाइट जली, तो मैंने देखा कि अमित जी (अमिताभ बच्चन) के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशंस थे। उनका मुंह खुला था और वह चुपचाप बैठे हुए थे। वहीं जया जी उठकर बाहर जा रही थीं। उन्होंने इंटरवल के समय शाहरुख खान से कहा, क्योंकि वो मेन लीड भी थे और प्रोड्यूसर भी, फिल्म में कोई तर्क नहीं है और बहुत नॉनसेंसिकल फिल्म।'
शाहरुख खान का हाजिरजवाबी वाला जवाब
शाहरुख खान अपनी हाजिरजवाबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जया की आलोचना सुनकर वह घबराए नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत ही प्यार और चतुराई से जवाब दिया था। मोहन कपूर के मुताबिक, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा था, ‘जया आंटी, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है बस।’
फिल्म ने की थी कितनी कमाई?
'हैप्पी न्यू ईयर' साल 2014 में आई थी। इस फिल्म को फराह खान ने डायरेक्ट किया था। वहीं शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने इसे प्रोड्यूस किया था। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से नेट 199.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 397 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
फिल्म की स्टार कास्ट
फिल्म में शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के साथ-साथ दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विवान शाह और जैकी श्रॉफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। (ये भी पढ़ें: New Movies: इस हफ्ते थिएटर्स में आएंगी ये 5 फिल्में, लिस्ट में एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भी)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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