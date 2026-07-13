मोहम्मद रफी ने इस एक गाने के लिए जीता अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी नेशनल अवॉर्ड, पहचानिए
मोहम्मद रफी के करियर में एक ऐसा भी गाना आया जिसे सुनने के बाद देश की सरकार से उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिया। ये उनके जीवन का पहला और आखिरी नेशनल अवार्ड था। शायद आप उस गाने को रोज ही सुनते हैं।
हिंदी सिनेमा और इसके मधुर, सुरों से सजे गीतों का थोड़ा श्रेय मोहम्मद रफी को जाता है। 40 के दशक से लेकर 80 के दशक तक मोहम्मद रफी ने हिंदी सिनेमा के म्यूजिक को बदल दिया। कई ऐसे गाने गाए जो सुनने वालों को सुन्न कर देते थे। कहा जाता है कि सिंगर सुरों के इतने पक्के थे कि एक गाने को रिकॉर्ड करने से पहले कई बार रिहर्सल करते। और जब स्टूडियो में उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड हो रहा होता तो वहां मौजूद लोग उनकी आवाज में डूब जाते। इस महान सिंगर ने अपनी जिंदगी में कई अवॉर्ड जीते। लेकिन एक गाने के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड बेहद खास था।
फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने
1977 में एक फिल्म आई थी हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में ऋषि कपूर, तारिक जैसे एक्टर लीड रोल में थे। फिल्म में ऋषि कपूर कई गाने फिल्माए गए जैसे ‘बचना ऐ हसीनों, मिल गया, हम को साथी मिल गया, 'है अगर दुश्मन जमाना, गम नहीं', 'चांद मेरा दिल' समेत कई हिट गाने थे। ये सभी गाने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने गाए थे। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' उस दौर की एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसके गानों की चमक आज भी है। इसी फिल्म में एक और गाना था जो ऑडियंस को आज भी अलग हिट करता है। वो गाना है 'क्या हुआ तेरा वादा'। फिल्म में जब ये गाना बजता है तो एक्टर तारिक खान सिर पर रक पट्टी बांध कर अपनी प्रेमिका से सवाल करते दिखते हैं। उनकी आंखों में दर्द और तड़प दिखती है। यही तड़प मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से इस गाने में दी।
मोहम्मद रफी ने जीता नेशनल अवॉर्ड
'क्या हुआ तेरा वादा' के लिए मोहम्मद रफी ने बेस्ट सिंगर फिल्मफेयर और नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था। उन्होंने इस गाने से किशोर कुमार समेत उस दौर के कई सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया। ये उनके जीवन का पहला और आखिरी नेशनल अवॉर्ड था। वहीं गाना लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी ने अपने इस गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता।
म्यूजिकल हिट थी फिल्म
‘हम किसी से कम नहीं’ उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म थी। इससे पहले अमर अकबर एंथनी और धर्म वीर थीं। ये साल हिंदी फिल्मों के लिए खास था। इस साल अमिताभ बच्चन की चार सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई। लेकिन इन इन सभी में खास फिल्म हम किसी से कम नहीं अपने म्यूजिक के लिए ज्यादा पसंद की गई। RD बर्मन के म्यूजिक ने इस फिल्म को हमेशा के लिए खास बना दिया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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