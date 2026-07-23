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मोहम्मद रफी के सामने जब इस संगीतकार को मारनी पड़ी थी हार, ना चाहते हुए भी अपने गाने में दी सिंगर की आवाज

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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मोहम्मद रफी को एक शख्स कुछ इतना नापसंद करता था कि वे ओपनी ये घोषित कर चुका था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसी शख्स को अपने गाने में रफी की आवाज देनी पड़ी थीछ।

मोहम्मद रफी के सामने जब इस संगीतकार को मारनी पड़ी थी हार, ना चाहते हुए भी अपने गाने में दी सिंगर की आवाज

मोहम्मद रफी एक ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज के तो सभी दीवाने थे ही, लेकिन उनका नेचर भी ऐसा था कि कोई भी उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो रफी साहब को पसंद नहीं करते थे। वह और कोई नहीं बल्कि संगीतकार सलिल चौधरी थे। हालांकि फिर कुछ ऐसा कि सलिल को रफी साहब के सामने हार माननी पड़ी थी। ऐसा क्या हुआ तो वो आपको बताते हैं।

मोहम्मद रफी को क्यों पसंद नहीं करते थे सलिल

सलिल चौधरी एक शानदार संगीतकार थे, लेकिन उनके दिल में मोहम्मद रफी के लिए कोई खास जगह नहीं थी। सबको पता था कि वह रफी साहब की आवाज को पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं जब एक पत्रकार ने उनसे रफी साहब को लेकर सवाल किया था तो वह भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि क्या मुझे अपनी पसंद चुनने का कोई हक नहीं है।

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लता मंगेशकर और मन्ना डे के साथ गाना बना रहे थे सलिल

लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उनकी नापसंद को ही उनके संगीत में गाना पड़ा था। एक फिल्म बन रही थी उसने कहा था, अब क्योंकि फिल्म पंजाबी बैकड्रॉप पर थी तो फिल्म का म्यूजिक भी वैसा ही बनना था। सलिल ने गीत तैयार किया, लता मंगेशकर बतौर फीमेल सिंगर फाइनल हुईं और मेल सिंगर के लिए मन्ना डे आए। लता और मन्ना डे ने साथ में रिहर्सल की।

मोहम्मद रफी की हुई डिमांड

सब फाइनल था और रिकॉर्डिंग होने वाली थी, लेकिन तभी वहां प्रेम धवन आ गए जो संगीतकार थे। उन्होंने ही इस गाने में पंजाबी फोक का असली स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने कहा सलील दा अगर आपको इसमें पंजाबी की असली रहू चाहिए तो इसे मोहम्मद रफी से अच्छा कोई और नहीं कर सकता।

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रफी के लिए सलिल को माननी पड़ी हार

उन्होंने फिर याद दिलाया कि कैसे जागते रहो के फेमस पंजाबी गाना झूठ बोलिया गाने को सुपरहिट बना दिया था। अब वहां एक अजीब माहौल हो गया था। एक तरफ कफी की डिमांड और एक तरफ सलिल की नापसंद। हालांकि सलिल ने अपनी पसंद सब एक तरफ रख दी और मोहम्मद रफी को इन्वाइट किया गया।

मोहम्मद रफी ने फिर दिया हिट गाना

मोहम्मद रफी भी बिना किसी नाराजगी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए और गाना गाया। वो गाना था बलखाती शर्माती आजा। सलिल ने अपने पूरे करियर में रफी साहब से 20-25 गाने गवाए हैं।

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खैर ये तो एक उदाहरण है कि कैसे रफी साहब की आवाज और टैलेंट के सामने अच्छे-खासे लोग भी झुक जाते थे। वहीं रफी साहब भी ऐसे थे कि कभी कोई ईगो नहीं रखते थे और सबके साथ अच्छा बर्ताव रखते थे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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