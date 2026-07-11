मोहम्मद रफी के इस गाने को सुनकर जब सिंगर मुकेश ने उनसे कहा- आप देश छोड़कर चले जाओ तभी…
मोहम्मद रफी ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। उनका एक ऐसा गाना था जिसे सुनकर सिंगर मुकेश इमोशनल हो गए थे। इतना ही नहीं उन्होंने रफी साहब से भारत छोड़कर जाने तक को कहा था।
मोहम्मद रफी ने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं। इतना ही नहीं उनकी आवाज के सब इतने दीवाने थे कि हर संगीतकार, एक्टर अपने गाने में उनकी आवाज चाहता था। यहां तक कि मोहम्मद रफी के कॉम्पटीटर भी उनकी आवाज की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताते हैं जब रफी साहब को उनके कॉम्पटीटर रहे सिंगर मुकेश का कॉल आया और उन्हें देश छोड़कर जाने को कहा। इसके पीछे क्या वजह थी, आपको बताते हैं।
देव आनंद की सुपरहिट फिल्म गाइड
दरअसल,1965 में फिल्म आई थी गाइड। इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान लीड रोल में थे। जितनी यह फिल्म सुपरहिट थी, उतने ही इसके गाने भी हिट थे।
मोहम्मद रफी का यह गाना था हिट
इस फिल्म का एक गाना था दिन ढल जाए पर रात ना जाए। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। म्यूजिक एस डी बर्मन ने डायरेक्ट किया था और लिरिसिस्ट शैलेंद्र थे। यह एक सैड सॉन्ग था।
गाना सुनकर मुकेश के नहीं रुके आंसू
अब एक शाम मुकेश साहब अपने बेटे नितिन के साथ बैठे थे और गाने सुन रहे थे, तभी गाना बजा दिन ढल जाए पर रात ना जाए। इस दौरान नितिन ने देखा कि उनके पिता शांत हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुकेश अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहे थे।
मुकेश ने रफी साहब को देश से बाहर जाने को कहा
मुकेश जी ने गाना सुनने के बाद फिर मोहम्मद रफी को कॉल किया और कहा रफी मियां क्या कमाल गाया है आपने। सच कह रहा हूं आप 2 महीने के लिए हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ। आप जाओगे तो शायद हम जैसे दूसरे सिंगर्स को मौका मिले। मुकेश की बात सुनकर मोहम्मद रफी हंसने लगे थे।
जानें फिल्म गाइड के बारे में
फिल्म गाइड की बात करें तो यह देव आनंद की पहली कलर फिल्म है। आईएमडीबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करते हुए एस डी बर्मन की तबीयत खराब हो गई थी। देव आनंद ने उनकी जगह किसी और को लेने के बजाय, अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर के ठीक होने का इंतजार किया। इसके बाद जैसे ही एस डी बर्मन ठीक हुए उन्होंने फिर ऐसा म्यूजिक दिया कि इसके सभी गानें हिट हो गए।
बता दें कि यह पहली इंडियन फिल्म थी जिसे कान फिल्म फेस्टिवल कमिटि से इन्वाइट आया था फिल्म को कान क्लासिक सेक्शन में दिखाने का साल 2008 में। देव आनंद फिर रेड कार्पेट पर गए थे और उस समय उनके साथ उनके बेटे सुनील आनंद भी थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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