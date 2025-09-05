कजन से शादी, फकीर से गाने की प्रेरणा, भारत विभाजन ने कुछ यूं बदली मोहम्मद रफी की जिंदगी

मोहम्मद रफी एक फकीर की आवाज के इतने कायल थे कि उसके गाने के पीछे चले जाते थे। एक दिन उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बहुत आगे जाओगे। उन्होंने जब सिंगर बनने की इच्छा जताई तो पिता ने ये कहकर मना कर दिया कि मिरासियों का काम है।

मोहम्मद रफी का बचपन लाहौर में बीता और सिंगर बनने की चाह में वह मुंबई आ गए। भारत का विभाजन हुआ तो उन्हें पहली पत्नी से अलग होना पड़ा, लेकिन वह अपने बेटे को साथ ले आए। उनके बेटे शाहिद ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें काफी समय तक नहीं पता था कि उनके बड़े भाई की मां कोई और हैं। शाहिद ने यह भी बताया कि पिता ने फकीर से गाने की प्रेरणा ली थी।

फकीर के गाने ने किया मोहित मोहम्म रफी के बेटे शाहिद डायरेक्टर उमेश शुक्ला के साथ मिलकर अपने पिता की बायोपिक बनाने का प्लान कर रहे हैं। विकी लालवानी से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनके पिता की जर्नी होगी। शाहिद बोले, 'मैं दिखाना चाहता हूं कि आठ और नौ साल की उम्र से उन्होंने कैसे गाना शुरू किया। कैसे वह लाहौर की गलियों में गाकर निकलने वाले फकीर से इंस्पायर हुए। जो कि एकतारा बजाता था। मेरे पिता चुपचाप उसकी आवाज के पीछे चले जाते थे। एक बार फकीर ने पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरे पिता ने बताया कि उन्हें उसकी आवाज से प्यार हो गया है और फकीर जो गाना गाता है उस पर मोहित हो गए हैं। फकीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत आगे जाएंगे।'

दादाजी थे गाने के खिलाफ शाहिद ने बताया कि उनके दादाजी को पिताजी के गाने का आइडिया एकदम पसंद नहीं आया। वह बोलते, 'मिरासियों का काम नहीं है हमारा। ये गलत काम है, ये हम नहीं करते।' शाहिद बताते हैं, उनकी दादी सपोर्टिव थीं। वह बोलतीं, 'तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। लेकिन दादाजी इसके खिलाफ थे। एक पंजाबी फिल्म में उनकी आवाज सुनने के बाद वह शांत हो गए और बोले, 'संगीत की जीत हुई है।''



