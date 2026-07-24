मन्ना डे से छीनकर जब मोहम्मद रफी को दे दिया था ये गाना, जब रिलीज हुआ तो सिंगर ने फिर जानें क्या किया
मोहम्मद रफी के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उनके लिए लोग लड़कर उनसे गाना गवाते थे। अब मन्ना डे और मोहम्मद रफी से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा बताते हैं।
मोहम्मद रफी एक ऐसे सिंगर रहे हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता था। ना सिर्फ वह अपनी आवाज से सबका दिल जीत लेते थे बल्कि उनका नेचर ही ऐसा था कि हर कोई उनके सामने हार मान लेता था। कई ऐसे सिंगर्स भी रहे हैं जो उनके कॉम्पटीटर्स होने के बावजूद खुद इस बात को मानते थे कि उनसे बेहतर वो गाना कोई और नहीं गा सकता था। अब आपको ऐसा ही मोहम्मद रफी और मन्ना डे से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हैं।
मन्ना डे इस गाने के लिए थे तैयार, लेकिन रफी को मिला ऑफर
साल था 1963 और फिल्म थी मेरी सूरत तेरी आखें। इस गाने के लिए एस डी बर्मन ने म्यूजिक बनाया था। उस वक्त मन्ना डे उनके असिस्टेंट थे और उन्हें लगा कि क्योंकि यह क्लासिकल गाना है तो इसे वह ही गाएंगे और मन्ना डे ने इस पूरी धुन को रट लिया था। उन्होंने एस डी बर्मन से कहा कि दादा मैंने पूरी तैयारी कर ली है और इसे मैं गाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन एस डी बर्मन उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने अलग गाना रखा है, ये मोहम्मद रफी के लिए है।
मन्ना डे टूट गए थे इस बात को सुनकर। वह हैरान थे कि आखिर इस गाने को रफी साहब को क्यों दिया गया।
एस डी बर्मन ने तबला बजाने के लिए समता प्रसाद को दिया ऑफर
अब सिंगर तो फाइनल हो गए, लेकिन फिर एक मुसीबत आई कि इस गाने में रफी के लिए एक ऐसे तबला बजाने वाले की जरूरत थी जो जादू कर पाए। बर्मन दादा को एक ही इंसान नजर आया बनारस के पंडित समता प्रसाद ने ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मैं फिल्मों के लिए तबला नहीं बजाते। लेकिन एस डी बर्मन जिद्दी थी और वह उनसे जिद्द करते रहे जब तक कि वह मानें ना। बर्मन दा से पीछा छुड़ाने के लिए पंडित समता ने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन एक गाने के लिए 100 रुपये लूंगा। उस वक्त यह अमाउंट काफी बड़ा था, लेकिन बर्मन दा ने उनकी बात मान ली।
मन्ना डे ने गाना सुनकर की रफी की तारीफ
इसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ जिसका नाम था नाचे मन मोरा मगन गाना रिकॉर्ड करना जब खत्म हुआ तब मन्ना डे वहीं मौजूद थे और उन्होंने रफी साहब की तारीफ की और कहा कि बर्मन दा सही थे, यह गाना रफी साहब ही इतना शानदार गा सकते थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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