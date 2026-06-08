धर्मेंद्र का वो गाना, जिसकी रिकॉर्डिंग पर नाच उठे थे मोहम्मद रफी, रिलीज के बाद सुपरहिट रही थी फिल्म, मेकर्स हुए थे मालाम
मोहम्मद रफी के साथ काम करने का सपना कर कोई देखता है। वो जिस गाने को अपनी आवाज दे देते थे वो गाना हिट हो जाता था। उनका एक गाना ऐसा था, जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफी नाचने लगे थे।
लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफी के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। रफी ने अपने हर गाने में मानों अपनी जान डाली है। उनके साथ काम करने का सपना कर कोई देखता है। वो जिस गाने को अपनी आवाज दे देते थे वो गाना हिट हो जाता था। उनका एक गाना ऐसा था, जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफी नाचने लगे थे। बाद में ये गाना सुपरहिट हुआ था। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और वो गाना?
इस गाने ने रचा इतिहास
दरअसल, हम बात कर रहे हैं 51 साल पहले आई फिल्म 'प्रतिज्ञा' की। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने कंपोज किया था। वहीं, इसके गीतकार आनंद बक्शी थे। 'प्रतिज्ञा' के गानों में सुरीले आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म में कुल चार गाने थे, लेकिन एक गाने ने इतिहास रच दिया है। ये गाना है 'मैं जट यमला पगला दीवाना', जिस पर आज भी लोग थिरकते हैं। इस गाने में एक मस्ती-चुलबुलापन था। इस गाना को धर्मेंद्र के पूरे करियर का सबसे यादगार गाना माना जाता है। यही नहीं गाने में धर्मेंद्र का सिग्नेचर स्टेप आज भी लोग कॉपी करते हैं। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था।
'मैं जट यमला पगला दीवाना' गाने पर थिरके थे रफी
मोहम्मद रफी जब 'मैं जट यमला पगला दीवाना' गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे वो इसमें इतना डूब गए कि थिरकने लगे। इस दौरान स्टूडियो में धर्मेंद्र भी मौजूद थे उन्होंने रफी के इस अंदाज को देखा। रिकॉर्डिंग के बाद रफी ने धर्मेंद्र से कहा कि देखो मैंने अपना काम कर दिया है अब तुम्हारी बारी है कि तुम इस गाने में कैसा जान डालते हो।
धर्मेंद्र ने गानें को बना दिया अमर
धर्मेंद्र ने मोहम्मद रफी की बात को ध्यान में रखते हुए गाने में अपनी पूरी जान डाल दी थी। उन्होंने गाने में ऐसे मस्ती भरे अंदाज में डांस किया कि आज भी उनके सिग्नेचर स्टेप को न सिर्फ लोग याद करते हैं बल्कि उसकी कॉपी भी करते हैं।
इन दो किरदारों के बीच था खास रिश्ता
'प्रतिज्ञा' फिल्म कई मायने में बेहद खास रही। इस फिल्म में विलेन के किरदार में इम्तियाज खान और अजीत नजर आए थे। फिल्म में दोनों ने बाप-बेटे का किरदार निभाया था। शायद आपको ये पता हो कि इनके बीच असल जिंदगी में भी बाप-बेटे का ही रिश्ता था। यही नहीं, दोनों एक्टर धर्मेंद्र की 1973 की सुपरहिट फिल्म 'यादों की बारात' में भी बाप-बेटे के रोल में थे।
चार अलग-अलग लुक में नजर आए थे धर्मेन्द्र
प्रतिज्ञा फिल्म धर्मेन्द्र की सबसे सफल फिल्मों में एक है. इस फिल्म में धर्मेन्द्र चार अलग-अलग लुक में नजर आए थे। मूवी में हेमा मालिनी मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं थीं। फिल्म के बजट की बात करें तो यह मूवी 80 लाख रुपये के बजट में बनी थे। मूवी ने कुल 3.5 करोड़ कलेक्शन किया था. यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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