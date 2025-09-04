मोहम्मद रफी के बेटे ने आशा-लता को बताया झूठा- इस उम्र में शरम करो, बाप के खिलाफ नहीं सुनूंगा

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने लता और आशा को अपने पिता से जलने वाला और झूठा बताया है। उन्होंने पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज का जिक्र करते हुए कहा कि आशा के मुंह पर बोल चुके हैं, उन्हें शरम आनी चाहिए।

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद का कहना है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले उनके पिता से जलती थीं। वे चाहती थीं कि वही टॉप पर रहें और बाकी नीचे। उन्होंने कहा कि लता ने झूठ बोला था कि उनके पिता ने माफी मांगी थी जबकि माफी मांगने वाली वह खुद थीं। आशा भोसले पर भी शाहिद ने गुस्सा निकाला और कहा कि उन्हें उम्र का लिहाज करके शरम करनी चाहिए।

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने विकी लालवानी के इंटरव्यू में आशा भोसले और लता मंगेशकर पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि लोगों को जलन होती थी। जब शाहिद से कहा गया कि अपोजिट सेक्स का जलने का मतलब समझ नहीं आता। इस पर वह बोले, जलन तो होगी ही वह उन लोगों से बेहतर थे। यही तो कॉम्पिटीशन था। रफी साहब को उनसे ज्यादा इज्जत मिलती थी। वे चाहती थीं कि जो गाए उनसे नीचे रहे लेकिन रफी साहब उनसे ऊपर थे।

शाहिद बोले, लोग बहुत सी बातें करते हैं जो दुख पहुंचाती हैं। जैसे मैंने सुना कि लोग बोले, 'रफी साहब को जो दिया जाता है गा लेते हैं। वो कभी वैरिएशन नहीं लाते थे।' शाहिद से पूछा गया कि ऐसा किसने कहा तो बोले, 'आशाजी'। मैं आपको बता रहा हूं कि रफी साहब कई बार रिहर्सल के बीच जूनियर म्यूजिक डायरेक्टर से पूछते थे। वो दिखाते नहीं थे, कर देते थे।

शाहिद बोले, 'मैं लताजी को बोल चुका हूं। उन्होंने कहा था कि अब्बा उनके पास गए और बोले,लताजी मुझे माफ कर दो। मेरा डाउनफॉल आ रहा है, मुझे कोई गाना नहीं दे रहा है। मुझे फिर से तुम्हारे साथ गाना है।' अब्बा ने ऐसा नहीं कहा था। मैं आपको बताता हूं कि लताजी ने ऐसा कहा था। दो लोग अब्बा के पास आए और उन्होंने कहा था कि रफी साहब माफ कर दो इसे। वे लोग इनसिक्योर हो रही थीं क्योंकि अब्बा उस वक्त टॉप पर थे। मैं इसीलिए सबके सामने सच लाया कि अब्बा नहीं हैं। मेरे बाप के बारे में कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो जो भी हो। मेरे पिता मेरे पिता था।'बता दें कि लता और रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ था। लता चाहती थीं कि गानों की रॉयल्टी मिले जबकि रफी खिलाफ थे।