mohammad rafi son shahid slams asha Bhosle says she should have some shame at her age apne baap ke khilaf bardasht nahi मोहम्मद रफी के बेटे ने आशा-लता को बताया झूठा- इस उम्र में शरम करो, बाप के खिलाफ नहीं सुनूंगा, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडmohammad rafi son shahid slams asha Bhosle says she should have some shame at her age apne baap ke khilaf bardasht nahi

मोहम्मद रफी के बेटे ने आशा-लता को बताया झूठा- इस उम्र में शरम करो, बाप के खिलाफ नहीं सुनूंगा

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने लता और आशा को अपने पिता से जलने वाला और झूठा बताया है। उन्होंने पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज का जिक्र करते हुए कहा कि आशा के मुंह पर बोल चुके हैं, उन्हें शरम आनी चाहिए।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:58 PM
share Share
Follow Us on
मोहम्मद रफी के बेटे ने आशा-लता को बताया झूठा- इस उम्र में शरम करो, बाप के खिलाफ नहीं सुनूंगा

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद का कहना है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले उनके पिता से जलती थीं। वे चाहती थीं कि वही टॉप पर रहें और बाकी नीचे। उन्होंने कहा कि लता ने झूठ बोला था कि उनके पिता ने माफी मांगी थी जबकि माफी मांगने वाली वह खुद थीं। आशा भोसले पर भी शाहिद ने गुस्सा निकाला और कहा कि उन्हें उम्र का लिहाज करके शरम करनी चाहिए।

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने विकी लालवानी के इंटरव्यू में आशा भोसले और लता मंगेशकर पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि लोगों को जलन होती थी। जब शाहिद से कहा गया कि अपोजिट सेक्स का जलने का मतलब समझ नहीं आता। इस पर वह बोले, जलन तो होगी ही वह उन लोगों से बेहतर थे। यही तो कॉम्पिटीशन था। रफी साहब को उनसे ज्यादा इज्जत मिलती थी। वे चाहती थीं कि जो गाए उनसे नीचे रहे लेकिन रफी साहब उनसे ऊपर थे।

शाहिद बोले, लोग बहुत सी बातें करते हैं जो दुख पहुंचाती हैं। जैसे मैंने सुना कि लोग बोले, 'रफी साहब को जो दिया जाता है गा लेते हैं। वो कभी वैरिएशन नहीं लाते थे।' शाहिद से पूछा गया कि ऐसा किसने कहा तो बोले, 'आशाजी'। मैं आपको बता रहा हूं कि रफी साहब कई बार रिहर्सल के बीच जूनियर म्यूजिक डायरेक्टर से पूछते थे। वो दिखाते नहीं थे, कर देते थे।

ये भी पढ़ें:अंकराशि 5 सितंबर : इन मूलांक वालों को मिलेगा किस्मत का पूरा साथ, धन-संपदा में होगी वृद्धि

शाहिद बोले, 'मैं लताजी को बोल चुका हूं। उन्होंने कहा था कि अब्बा उनके पास गए और बोले,लताजी मुझे माफ कर दो। मेरा डाउनफॉल आ रहा है, मुझे कोई गाना नहीं दे रहा है। मुझे फिर से तुम्हारे साथ गाना है।' अब्बा ने ऐसा नहीं कहा था। मैं आपको बताता हूं कि लताजी ने ऐसा कहा था। दो लोग अब्बा के पास आए और उन्होंने कहा था कि रफी साहब माफ कर दो इसे। वे लोग इनसिक्योर हो रही थीं क्योंकि अब्बा उस वक्त टॉप पर थे। मैं इसीलिए सबके सामने सच लाया कि अब्बा नहीं हैं। मेरे बाप के बारे में कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो जो भी हो। मेरे पिता मेरे पिता था।'बता दें कि लता और रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ था। लता चाहती थीं कि गानों की रॉयल्टी मिले जबकि रफी खिलाफ थे।

शाहिद ने फिर से आशा भोसले के उस कमेंट पर आए जिसमें उन्होंने कहा था कि रफी वैरिएशन नहीं लाते। बोले, 'तुम पढ़ी-लिखी इंसान हो यार। जिस उम्र में हो थोड़ी शरम कर लो, मैंने उनके मुंह पर कह दिया। किसी के बाप से नहीं डर रहा। वो ऊपर बैठा है। मेरे बाप के बारे में कोई बैठा है तो बर्दाश्त नहीं होता। क्या मूर्खता है यार। बुड्ढी हो गई हो, अपने बारे में बात करो यार।'

ये भी पढ़ें:ऊपरवाला माफ नहीं करेगा... जब मौलाना की बात से डरे मोहम्मद रफी ने छोड़ी गायिकी
Lata Mangeshkar Asha Bhosle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।