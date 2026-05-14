मोहम्मद रफी ने जब एक शब्द को 17 बार गाकर रच दिया था इतिहास, ऐसा चमत्कार देख गीतकार के उड़ गए थे होश

आज हम आपको मोहम्मद रफी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताते हैं जो उन्होंने एक गाने को गाते हुए कर दिया था। उन्होंने गीतकार की परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा किया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था।

मोहम्मद रफी एक ऐसे सिंगर थे जिनपर हर संगीतकार और गीतकार आंख बंद करके भरोसा करते थे। उनकी आवाज जितना सबका दिल छूती है, उतना ही उनका जो नेचर था वो भी सबको काफी पसंद था। रफी साहब हमेशा कोशिश करते थे कि वह संगीतकार और गीतकार पर कभी कोई मुश्किल नहीं आने देते थे। अब आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताते हैं जब रफी साहब ने एक शब्द को 17 बार गाकर इतिहास रच दिया था।

जब शायर साहिर के लिरिक्स से छूट गए संगीतकार रवि के पसीने जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है काजल फिल्म का जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए गाना। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने इस गाने लिए एक नज्म लिखी। जब ये बोल संगीतकार रवि के हाथों में गए तो उनके पसीने छूट गए। दरअसल, साहिर ने इस गजल में 17 बार लाइनों को एक शब्द में खत्म किया था और वो शब्द था अच्छा।

मोहम्मद रफी आए रवि के लिए मसीहा बनकर रवि को लगा कि इस पर धुन बनाना और गाना मुश्किल होगा। उन्होंने फिर साहिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अच्छा के आगे हूं लगा दें तो। लेकिन साहिर को यह बात पसंद नहीं आई और वह भड़क गए और कहा कि आप मेरी शायरी की रूह मारना चाहते हैं।

मोहम्मद रफी ने फिर दिखाया अपना कमाल रवि परेशान होकर फिर मोहम्मद रफी साहब के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। रफी ने फिर वो पन्ना पढ़ा जिसमें लिरिक्स लिखे थे और रवि को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने रवि से कहा कि आप परेशान ना हों, आप बस धुन बनाएं और बाकी सब मुझपर छोड़ दें।

17 बार एक शब्द को अलग तरीके से गाया गाना इसके बाद मोहम्मद रफी ने फिर जब ये गाना रिकॉर्ड किया तो उन्होंने 17 बार अच्छा शब्द को गाया, लेकिन हर बार अलग तरीके से। कभी वह मिन्नत करते हुए अच्छा बोलते हैं तो कभी शरारत तरीके से। आप भी इस गाने को सुनेंगे तो रफी साहब की तारीफ करते नहीं थकेंगे।

हेलन और राज कुमार पर फिल्माया गया था ये गाना फिल्म क बात करें तो काजल में मीना कुमारी, धर्मेंद्र और राज कुमार थे। ऐसा कहा जाता है कि यह फिल्म नोवल माधवी पर निर्धारित है जिसे गुलशन नंदा ने लिखा था। वहीं गाने ये जुल्फ अगर खुल जाए की बात करें तो इसे राज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया है।

ऐसा कहा जाता है कि यह गाना फिल्म में 3 बार आता है। पहले पार्ट में अच्छा शब्द 10 बार यूज हुआ। दूसरे पार्ट में 2 बार और तीसरे पार्ट में 5 बार आता है।