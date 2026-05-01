शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें का गाना चाइनीज स्टाइल में सुना? वायरल वीडियो से इंडिया में लगे ठहाके
मोहब्बतें फिल्म के गाने आंखें खुली हों या हों बंद के कई चाइनीज वर्जन्स बन चुके हैं। अब एक वीडियो वायरल है जिस पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं साथ में लिरिक्स डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं।
शाहरुख खान ग्लोबल स्टार हैं इसमें कोई शक नहीं। उनकी फिल्में इंडिया के बाहर खूब पसंद की जाती हैं। गाने भी पॉप्युलर हैं। खासतौर पर मोहब्बतें फिल्म का गाना 'आंखें खुली हों या हों बंद'। यह गाना चीन के लोगों को बहुत पसंद आया और इंटरटेन पर कई वर्जन्स पड़े हैं। चीन के कई टिकटॉकर्स और सिंगर ने शाहरुख का यह गाना गा चुके हैं। रीसेंटली एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। यह वीडियो पुराना हे लेकिन एक बार फिर से सर्कुलेट हो रहा है.
वायरल हो रही है क्लिप
इंस्टाग्राम पर किसी ने ये वीडियो शेयर किया है। इस पर लोग फनी कमेंट्स कर रहे हैं। इस पर हेडिंग दी गई है, भारत के लोग चाइनीज फूड के साथ जो करते हैं, वही चीन के लोग भारतीय गानों को साथ कर रहे हैं। वीडियो पर फनी कमेंट्स हैं, वहीं कुछ लोग लड़की की कोशिश की तारीफ भी कर रहे हैं। क्लिप पुरानी है, यह यूट्यूब पर भी शेयर की गई है लेकिन वायरल हो रही है।
क्लिप देखकर क्या बोले लोग
क्लिप में लड़की गाने के साथ डांस भी कर रही है। लिरिक्स में चाइनीज एक्सेंट है तो गाना बदला लग रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में नई लिरिक्स भी लिखी है। एक कमेंट है,आंकें कुड़ी को याको बल डीदारपूका कोताकेकैसे कहूं में ओ याला ए प्यार कैसे कोताके। एक ने लिखा है, जो गाना था वो भी भूल गया। एक ने सपोर्ट में लिखा है, प्लीज उसे हेट मत दीजिए, वह इंडियन नहीं है तो प्रननसिएशन ऐसा है लेकिन गाना बहुत-बहुत अच्छा है। सपोर्ट में एक और कमेंट है, 'भाई लोग माना की उसे हिंदी शब्दों की समझ नहीं है और प्रोननसिएशन ठीक नहीं है पर सुर बहुत ही अच्छा है लय को पकड़ रखे है।' एक ने लिखा है, ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे मैं कोरियन गाना गाऊं और कोरियन सुनें तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। एक ने लिखा है, चीन कुछ नहीं छोड़ता, ये भी कॉपी कर लिया।
किसने लिखा है गाना
मोहब्बतें फिल्म के इस गाने को आनंद बख्शी ने लिखा है। इसे जतिन-ललित ने म्यूजिक दिया है और सिंगर लता मंगेशकर और उदित नारायण हैं। YRF के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड इस गाने को 617 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने पर 3.1 मिलियन व्यूज हैं और 69,549 कमेंट्स हैं। फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या रॉय और अमिताभ बच्चन लीड रोल्स में हैं। साथ में उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज, प्रीति झिंगियानी, शमिता शेट्टी और किम शर्मा भी हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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