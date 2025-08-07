mm faruqui aka lilliput Shahrukh khan kamal hassan ke charno ki dhool bhi nahi hai criticizes hi zero role कमल हासन के पैरों की धूल भी नहीं हैं शाहरुख खान, लिलीपुट ने निकाला गुस्सा, बोले- कॉपी कर रहे हो…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडmm faruqui aka lilliput Shahrukh khan kamal hassan ke charno ki dhool bhi nahi hai criticizes hi zero role

कमल हासन के पैरों की धूल भी नहीं हैं शाहरुख खान, लिलीपुट ने निकाला गुस्सा, बोले- कॉपी कर रहे हो…

शाहरुख खान की फिल्म जीरो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। कम हाइट के एक्टर लिलीपुट पहले भी शाहरुख की फिल्म की आलोचना कर चुके हैं। नैशनल अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने फिर कहा कि शाहरुख उस फिल्म में हीरो ज्यादा लग रहे थे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
कमल हासन के पैरों की धूल भी नहीं हैं शाहरुख खान, लिलीपुट ने निकाला गुस्सा, बोले- कॉपी कर रहे हो…

शाहरुख खान ने जीरो फिल्म में बौने का रोल निभाया था। इंडियन एक्टर और राइटर एमएम फारूकी (लिलीपुट) ने शाहरुख की एक्टिंग पर एक बार फिर गुस्सा निकाला है। उनका कहना है कि शाहरुख को देखकर कहीं से बौने का फील नहीं आ रहा था बल्कि उनके अंदर का हीरो हावी हो रहा था। लिलीपुट ने कहा कि शाहरुख ने कमल हासन को कॉपी किया लेकिन वह उनके पैरों की धूल भी नहीं। उनका यह बयान शाहरुख को नैशनल अवॉर्ड मिलने के बाद आया है।

बौने भी आम इंसानों की तरह होते हैं

रेड एफएम के पॉडकास्ट में लिलीपुट ने शाहरुख खान की एक्टिंग की आलोचना की। वह बोले कि देखने वाला व्यक्ति अंधे का रोल निभा सकता है लेकिन एक ऐवरेज-लंबाई के इंसान के लिए बौने के रोल में कन्विंसिंग दिखना चुनौतीभरा है। लिलीपुट ने कहा कि बौने भी आम इंसानों की तरह होते हैं। उनके हाथों के मूवमेंट्स, इमोशंस और विचार भी नॉर्मल होते हैं। सिर्फ उनकी शारीरिक बनावट थोड़ी अलग होती है।

बौने नहीं हीरो लग रहे थे शाहरुख

लिलीपुट बोलते हैं, 'फिर आप उसको कैसे ऐक्ट करेंगे? आप तकनीकी की मदद से उसे छोटा दिखाएंगे। हम जानते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं और क्यूट हैं इसलिए आप जो हैं उस पर हमारा इम्प्रेशन वहीं खत्म हो जाता है। हम बौना नहीं बल्कि एक हीरो देख रहे हैं जिसे विजुअल इफेक्ट के जरिये बौना बनाया गया है और आपकी स्क्रिप्ट क्या कहने की कोशिश कर रही है।'

सोचा भी कैसे प्रभाव डाल लेंगे

लिलीपुट ने कहा कि शाहरुख ने कमल हासन की कॉपी करने की कोशिश की। वह बोलते हैं, 'आप अप्पू राजा की काबिलियत को देखिए। कमल हासन ओरिजिनल रहे और उन्होंने एक बौने इंसान की शारीरिक डिटेल को पकड़ा। बौनों की आकृति थोड़ी सी टेढ़ी-मेढ़ी होती है, उनकी उंगलियां छोटी और मोटी होती हैं। हाथ, चेहरा और पैर अलग होते हैं तो आप अगर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे तो ऐसी फिल्म बना ही क्यों रहे हैं? आपने सोचा भी कैसे कि इम्पैक्ट डाल लेंगे। कमलजी की आप कॉपी कर रहे हो, उनकी एक्टिंग की चरणों की धूल भी नहीं हो आप।'

फ्लॉप हो गई थी जीरो

जीरो फिल्म में शाहरुख खान ने बौने का रोल किया था। मूवी को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था। उनके साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा थीं। साल 2018 में आई यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी।

Shahrukh Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।