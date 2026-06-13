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मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने फिर बसाया था अपनी विधवा भाभी हेमलता का घर, सास ने ही की बहू की विदाई

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली की सिंगर भाभी के बारे में कम लोग ही जानते हैं। लेकिन क्या आपको बता है योगिता ने अपने भाई की मौत के बाद विधवा भाभी का घर दोबारा बसाने में की थी मदद।

मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने फिर बसाया था अपनी विधवा भाभी हेमलता का घर, सास ने ही की बहू की विदाई

ऐसा कम ही देखा सुना गया है कि एक ननद ने अपने भाई की मौत के बाद अपनी भाभी का घर दोबारा बसाया हो। लेकिन ये सच्चाई है। ये कहानी है ‘अंखियों के झरोखे’ से जैसे यादगार गीत गाने वाली सिंगर हेमलता की। सिंगर एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थीं जिसमें प्यार नहीं सिर्फ दूरियां थीं। समाज को दिखाने के लिए वो अपने पति के साथ शादीशुदा रहीं। लेकिन जब पति की मौत हुई तो छोटी उम्र की इस विधवा का घर दोबारा बसाने के लिए उनकी ननद सामने आई है। ये ननद थीं एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और गुजरे जमाने की एक्ट्रेस योगिता बाली।

शादी के चार दिन बाद घर आ गई सिंगर

ये उस वक्त की बात है जब हेमलता फिल्मों में अपनी पहचान बना रही थी और उन्हें काम मिलना शुरू हो चुका था। उनके नाम ‘अंखियों के झरोसे से’, नदिया के पार के गाने ‘जब तक पूरे न हो फेरे साथ’, ‘जोगी जी’ जैसे गाने मशहूर हो चुके थे। इसी बीच उनकी जिंदगी में योगेश बाली की एंट्री हो गई। मिथुन की पत्नी योगिता बाली के भाई योगेश बाली। हेमलता ने इस बारे में पत्रकार दयानंद पांडे से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि योगेश बाली ने उन्हें एक शादी में देखा था। उसी दिन से वो उन्हें पसंद करने लगे थे और शादी करना चाहते थे। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन सिंगर शादी बंधन में बंधना नहीं चाहती थीं। लेकिन परिवार के प्रेशर की वजह से उन्होंने योगेश से सगाई कर ली। ये तय हुआ कि सगाई के 5 बाद शादी करेंगे। लेकिन योगेश ने कुछ समय बाद ही परिवार पर शादी का दबाव बनाया। 48 घंटे के अंदर शादी करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर शादी नहीं हुई तो वो सगाई तोड़ देंगे। इस दबाब के चलते हेमलता और योगेश की शादी हुई और सिर्फ 4 दिनों में योगिता अपने घर वापस आ गई।

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हेमलता के पति की हुई मौत

इसके पीछे की वजह के बारे में हेमलता ने बात नहीं की। लेकिन उन्होंने बताया कि शादी के 4 दिन बाद वो अपने मायके आई और फिर 6 साल यही रहीं। समाज के तानों का डर था इसलिए खुद को काम में बिजी रखा। वो लगातार काम कर रही थीं। साल बीतते जा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब उनकी शादी में फिर से बहार आएंगी। लेकिन 6 साल बाद पति योगेश अपनी पत्नी हेमलता को लेने उनके घर जा पहुंचे। माफी मांगी और फिर दोनों के रिश्ते सामान्य हुए। इस शादी से हेमलता एक बेटे आदित्य की मां बनीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हेमलता और योगेश की शादी में कुछ बचा नहीं था। कुछ सालों बाद 80 के दशक के आखिरी सालों में योगेश का लिवर सिरोसिस से निधन हो गया। हेमलता अकेली हो गई। उस समय उनका बेटा आदित्य 6 साल था। पति के निधन के बाद वो गहरे सदमे में चली गई। उनकी ननद और एक्ट्रेस योगिता बाली ने उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाया। उनकी सास मॉडर्न सोच वाली औरत थीं। वो चाहती थी बहू का घर वापस बस जाए। हेमलता बताती हैं वो अपनी ननद योगिता और मिथुन के बारे में सोचती थीं। दोनों का अतीत रहा था। लेकिन वो शादी में खुश थे।

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ननद योगिता बाली ने की मदद

ये वो समय था जब एक विधवा का दूसरा विवाह आम बात नहीं थी। हेमलता समाज के डर की वजह से किसी के साथ दोबारा रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। ऐसे में में उनकी ननद और एक्टर मिथुन की पत्नी योगिता बाली आगे आई। उन्होंने हेमलता को दूसरी शादी के लिए मनाया। ननद के समझाने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के बाद हेमलता शादी के लिए राजी हुईं। हेमलता ने बताया कि उनकी दूसरी शादी और विदाई पहले ससुराल वाले घर से हुई। यानी सास और ननद ने उन्हें विदा किया। आज हेमलता 71 साल की हैं और अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही हैं।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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