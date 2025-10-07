इस एक्ट्रेस ने बदल दी मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत, बताया जिंदगी की सबसे खास महिला

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने हाल में बताया कि इस एक हीरोइन ने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर वो नहीं होती तो शायद उनकी जिंदगी लंबे समय तक स्ट्रगल में ही गुजरती।

बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने हाल में अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उनके सांवले रंग की वजह से हीरोइन उनके साथ काम करने से मना कर देती थीं। उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उस समय फिर उन्होंने लोगों का ध्यान अपने चेहरे से हटा कर डांस पर लाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। इस दौरान उन्हें एक हीरोइन ऐसी मिली जिन्होंने उनके रंग को नहीं बल्कि काम को पसंद किया और उनकी आंतरिक खूबसूरती देखी।

मिथुन को रंग की वजह से नहीं मिलता था काम टीवी शो सुपर डांसर के पर पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, “मैं हैंडसम नहीं था। तो मुझे रंग को ले मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। कि जहां भी जाऊं बोलता है यार यह रंग ले कौन कौन तुझे बोला हीरो बनने आया तो मैं पैर से डांस करना चालू किया और लोग मुझे सिर्फ मेरे पैर को देखने लगे और मेरे रंग को भूल गया और मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं।”