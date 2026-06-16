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कूड़े के ढेर में मिली बच्ची को बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने बनाया अपनी बेटी, चमकी ऐसी किस्मत हॉलीवुड मूवी में किया काम

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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 मिथुन ने इन सबसे इतर जो काम किया उसके बारे में शायद ही कोई स्टार कभी सोच सकता है। मिथुन ने एक ऐसी बच्ची को अपना नाम दिया, जिसे खुद उसके सगे मां-बाप ने कचरे के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया था।

कूड़े के ढेर में मिली बच्ची को बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने बनाया अपनी बेटी, चमकी ऐसी किस्मत हॉलीवुड मूवी में किया काम

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को आज भला कौन नहीं जानता है। अपने करियर में मिथुन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यही नहीं, एक्टर कने नाम कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, जिसे आज तक कोई दूसरा एक्टर तोड़ ही नहीं पाया। प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिथुन पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। वहीं, मिथुन ने इन सबसे इतर जो काम किया उसके बारे में शायद ही कोई स्टार कभी सोच सकता है। मिथुन ने एक ऐसी बच्ची को अपना नाम दिया, जिसे खुद उसके सगे मां-बाप ने कचरे के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया था।

कौन है मिथुन की बेटी?

मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के तीन बेटे हैं महाक्षय चक्रवर्ती, उष्मेय चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती। वहीं, उन्होंने एक बेटी दिशानी को गोद लिया, जिसका नाम दिशानी चक्रवर्ती है। दिशानी अपने तीन भाइयों की इकलौती बहन हैं। मिथुन ही नहीं उनका पूरा परिवार दिशानी को बेहद प्यार करता है।

मिथुन चक्रवर्ती
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कूड़े के ढेर के पास मिली

बता दें कि दिशानी के जन्म के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें कूड़े के ढेर के पास छोड़ दिया था। इसके बाद जब वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उस बच्ची को देखा तो उनमें से एक उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब ये खबर अखबार में छपी तो उसे पढ़ते ही मिथुन कोलकाता पहुंचे और उस बच्ची को गोद ले लिया। इस फैसले में मिथुन की पत्नी ने भी उनके फैसले का समर्थन किया। दोनों ने इस बच्ची को दिशानी नाम दिया।

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दिशानी चक्रवर्ती

विदेश से की पढ़ाई

दिशानी का अपने पिता के साथ बेहद करीब है। दिशानी ने विदेश से पढ़ाई की है। भारत में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद, वह आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजिल्स, यूएसए चली गईं। वहीं, हमेशा से ही अपने पेरेंट्स की तरह एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी।

हॉलीवुड शॉर्ट फिल्म से की शुरुआत

इसी की वजह से दिशानी ने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी से अभिनय में ग्रेजुएशन किया। 2017 में, दिशानी ने हॉलीवुड में एक शॉर्ट फिल्म 'गिफ्ट' के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 'होली स्मोक', 'अंडरपास', 'वाय डिड यू डू इट' और 'टू फेस्ड' जैसी शॉर्ट फिल्मों में काम किया। आखिरी बार उन्हें 2022 में एक और शॉर्ट फिल्म द गेस्ट में देखा गया था।

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हॉलीवुड एक्टर संग करने जा रहीं शादी

दिशानी चक्रवर्ती ने सगाई कर ली है। दिशानी अपने बॉयफ्रेंड माइल्‍स मैंटजारिस से शादी करने जा रही हैं। माइल्स ने दिशानी को बीते रोज प्रपोज किया। इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें शेयर करने के साथ दी दिशानी ने अपनी शादी की डेट भी रिवील कर दी। दिशानी चक्रवर्ती और माइल्‍स मैंटजारिस 6 दिसंबर, 2026 को शादी करने वाले हैं। इस खबर से दिशानी और मिथुन के फैंस काफी खुश हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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