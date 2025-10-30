मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने ससुराल वालों को लेकर कहा- उन्होंने शादी के बाद कभी मेरी…

संक्षेप: मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं एक्ट्रेस मदालसा शर्मा जिन्होंने शो अनुपमा से सबका दिल जीता है। अब मदालसा ने बताया कि उनके ससुराल वाले कैसे हैं और उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं।

अनुपमा शो की एक्ट्रेस मदालसा शर्मा को दर्शकों का काफी प्यार मिला है। भले ही शो में वह नेगेटिव किरदार में थीं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें काफी पसंद किया जाता था। मदालसा ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती से शादी की। मिमोह का अपने ससुराल वालों के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है। अब मदालसा ने बताया कि उनके ससुराल वाले कैसे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ससुर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर भी बात की।

कभी नहीं रहा कोई प्रेशर मदालसा ने पिंकविला से बात करते हुए कहा, 'मिमोह चक्रवर्ती के साथ शादी पर भी बात की जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। मदालसा ने कहा कि उन्हें कभी प्रेशर नहीं रहा खुद को बदलने का। उन्होंने अपने ससुराल वालों की तारीफ की और बताया कि कैसे वह उनसे हर दिन कुछ नया सीखती हैं।'

उन्होंने मेरी आइडेंटिटि छीनने की कोशिश नहीं की मदालसा ने कहा, 'मैंने खुद को शादी से पहले ही स्थापित कर दिया था। कुछ भी नहीं बदला क्योंकि जिस परिवार में मैंने शादी की उन्होंने कभी मेरी पर्सनल आइडेंटिटि छीनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुझे काफी खूबसूरती से एक्सेप्ट किया है। मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी और जब अपने आप सही जगह पर बैठ गया था।'

मदालसी बोलीं ससुर मिथुन हैं अच्छे कुक मदालसा ने यह भी बताया कि एक्टर काफी अच्छे कुक हैं। उन्होंने कहा, ‘ऐसी कोई डिश नहीं है जो वह नहीं बना सकते। वह अपनी अलग रेसिपि बनाते हैं। वह इतना अच्छा बनाते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे इससे पहले कभी ऐसी डिश नहीं खाई। वह महीने में 28 दिन शूट करते हैं, लेकिन जब भी घर पर होते हैं तो वह कुकिंग करते हैं।’