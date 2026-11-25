Miss Universe 2026 : जेनिफर बैरेटो ने जीता मिस यूनिवर्स का ताज, शादीशुदा और एक बेटी की मां हैं विनर
मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जेनिफर बैरेटो ने अपने नाम कर लिया है। जेनिफर इस साल की ट्रॉफी जीत गई हैं। जानें जेनिफर के बारे में कुछ खास बातें और किस जवाब से वह बनीं विनर।
मिस यूनिवर्स 2026 की अनाउंसमेंट हो गई है। प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बार की विनर जेनिफर ने एक नया इतिहास रच दिया है। दरअसल जेनिफर शादीशुदा होने के साथ-साथ एक बेटी की मां भी हैं। जेनिफर पहली महिला हैं जो पत्नी और मां बनने के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं। इसके अलावा इस बार ये कॉम्पटीशन उनके ही देश में रखा गया था। इस जीत के साथ प्यूर्टो रिको को छठी बार मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है।
किस सवाल से विनर बनीं जेनिफर
बता दें कि फाइनल राउंड में फाइनलिस्ट से पूछा गया था कि वर्ल्ड को अपने लीडर्स से सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जेनिफर ने कहा था कि दुनिया को ऐसे नेता मिलना चाहिए जो कुशल और संवेदनशील हैं और जो समुदाय की जरूरतों को सुनने और उनके अनुरूप अपनी रणनीतियों में बदलाव करके सबकी नीड को पूरी करें। जेनिफर के इस जवाब ने जज का दिल जीत लिया और वह विनर बन गईं।
जज हुए जेनिफर की इस बात से इम्प्रेस
जेनिफर बोली थीं, ‘मुझे लगता है दुनिया को ऐसे लीडर्स चाहिए जो कुशल हों। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें जज किया जाता है और सवाल किए जाते हैं, लेकिन ये हमारे लीडर्स के हाथ में है कि वो अपने लिए खड़े हों और एक उदाहरण सेट करें। एक उभरते हुए नेता के रूप में मेरा मानना है कि समुदाय की जरूरतों को सुनकर मैं उन पर एक काम करूं। जब हम समुदाय की जरूरतों को सुनेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी सेट करें तो इससे फर्क पड़ता है।’
कौन हैं जेनिफर
जेनिफर के बारे में बता दें कि 27 साल की उम्र में, जेनिफर बैरेटो एक ऐसी प्रभावशाली प्रोफाइल लेकर आती हैं जो ब्यूटी प्रतियोगिताओं से कहीं आगे तक जाता है। हैलो की रिपोर्ट के मुताबिक वह मैरिड हैं और 7 साल की लड़की की मां हैं।
मदरहुड और प्रोफेशनल करियर का बनाया बैलेंस
वह हाल की उन चुनिंदा पेजेंट विजेताओं में से एक हैं जो मदरहुड और अपने प्रोफेशन करियर के बीच बैलेंस बनाए हुए हैं। उनके पास साइकोलॉजी और क्लिनिकल सोशल वर्क में 2 मास्टर डिग्री हैं। वह अमेरिकी सेना के रक्षा विभाग में प्रिवेन्शन स्पेशयलिस्ट में भी काम कर चुकी हैं।
फर्स्ट और सेकेंड रनरअप
बता दें कि जेनिफर बैरेटो जहां विनर बनी हैं। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक की मेलिसा नुनेज फर्स्ट रनर-अप रहीं और वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज सेकंड रनर-अप रहीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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