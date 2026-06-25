‘भौकाल लोडिंग’, मिर्जापुर द मूवी का टीजर रिलीज, रवि किशन के फैंस के लिए तोहफा
मिर्जापुर द मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया है। गुड्डू भैया से लेकर कालीन भैया तक का भौकाल इस टीजर में देखने को मिला है। टीजर रिलीज होने के बाद फैंस और बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।
ओटीटी पर दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद मिर्जापुर द मूवी अब बड़े पर्दे पर फैंस को एंटरटेन करने आ रही है। फिल्म का टीजर आज यानी 25 जून को रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया का भौकाल साफ नजर आया है। टीजर से साफ है कि सीरीज की तरह ही ये फिल्म भी एक्शन से भरपूर और दमदार होने वाली है। टीजर ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।
कालीन भैया का दमदार डायलॉग
टीजर की शुरुआत कालीन भैया से होती है। कालीन भैया आरती कर रहे होते हैं और उनका डायलॉग आता है- काबिल औलाद बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कभी-कभी नहीं भी मिलती है। इसके बाद मुन्ना भैया की एक झलक देखने को मिलती है।
गुड्डू भैया और उनके पिता का मतभेद
टीजर में फिर होती है गुड्डू भैया की एंट्री। गुड्डू भैया अपने पिता को समझाते हैं कि गैंगस्टर कैसे हमेशा टॉप पर रहे हैं। साफ है कि फिल्म में भी गुड्डू भैया और उनके पिता के बीच दर्शकों को मतभेद देखने को मिलेगा।
रवि किशन की खतरनाक विलेन के रूप में एंट्री
मुन्ना भैया अपनी वही पुराने भौकाली अंदाज में नजर आए। फिल्म में गुड्डू भैया के साथ इस बार बबलू के रूप में जितेंद्र कुमार नजर आएंगे। टीजर में फैंस को एक सरप्राइज मिला है। रवि किशन की एंट्री एक खतरनाक विलेन के रूप में हुई है।
टीजर से साफ है कि सीरीज की तरह ही इस बार भी गुड्डू भैया और मुन्ना भैया में जंग देखने को मिलेगी। दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े होंगे। रवि किशन किस रोल में नजर आएंगे, इसको लेकर भी फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है।
इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए yehhaimirzapur (आधिकारिक चैनल) ने लिखा- इस सितंबर, एक ज़बरदस्त अनकही कहानी देखें। भौकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। फिल्म का टीजर देख लोगों ने कमेंट भी किए हैं। एक यूजर ने लिखा भौकाल लोडिंग। एक ने कहा- स्वीटी बेबी इज बैक। एक ने कहा- लाल फूल नीला फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल
दो भाषाओं में रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी
मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म को प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने।
फिल्म की भौकाली स्टार कास्ट
फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें सीरीज का हिस्सा रहे पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, अभीषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, हर्षिता शेखर, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, कुलभूषण खरबंदा जैसे किरदार नजर आने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म में मोहित मलिक, जीतेंद्र कुमार, प्रमोद पाठक, रवि किशन, सुशांत सिंह, सोनल चौहान जैसे एक्टर्स भी दिखेंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।