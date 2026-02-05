Hindustan Hindi News
मिर्जापुर: द मूवी की रिलीज डेट हुई अनाउंस, पोस्टर में दिखी कालीन भैया की कुर्सी

मिर्जापुर: द मूवी की रिलीज डेट हुई अनाउंस, पोस्टर में दिखी कालीन भैया की कुर्सी

संक्षेप:

Mirzapur: ‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं। वहीं अब ‘मिर्जापुर: द मूवी’ आ रही है। अच्छी बात ये है कि ये मूवी इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Feb 05, 2026 11:17 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘मिर्जापुर: द मूवी’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। दरअसल, अमेजन प्राइम वीडियो की ‘मिर्जापुर’ को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके कैरेक्टर्स पर आज भी मीम्स बनते हैं। ऐसे में ‘मिर्जापुर’ की सक्सेस को देख फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने इसे फिल्म का रूप देने का फैसला किया और शूटिंग शुरू की। वहीं अब उन्होंने इसका टीजर जारी कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है।

मिर्जापुर: द मूवी कब होगी रिलीज?

मिर्ज़ापुर: द मूवी के पोस्टर में रेत के रेगिस्तान के बीच में बना एक रास्ता दिखाया गया है। इस रास्ते से कई सारी गाड़ियां जा रही हैं और सबसे आखिरी गाड़ी के पीछे कालीन भैया की कुर्सी बंधी हुई है। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘मिर्जापुर: द मूवी 4 सितंबर को होगी रिलीज।’

