Mirzapur: 'कालीन भैया' की सत्ता को हिलाने आ रहे हैं दो नए दुश्मन? 'मिर्जापुर' में इन एक्टर्स की धांसू एंट्री

अब कालीन भैया की गद्दी पर मुन्ना और गुड्डू की ही नहीं, बल्कि दो और लोगों की नजरें हैं। शो में दो धांसू स्टार्स की एंट्री हो रही है। इन दोनों का नाम सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेगे। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 08:14 AM
पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के बीते दिनों सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ऐसे में अब सभी को 'मिर्जापुर' के चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। चौथे सीजन को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। हर कोई एक बार फिर से कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना को देखने के लिए बेबात है। ऐसे में अब कालीन भैया की गद्दी पर मुन्ना और गुड्डू की ही नहीं, बल्कि दो और लोगों की नजरें हैं। शो में दो धांसू स्टार्स की एंट्री हो रही है। इन दोनों का नाम सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेगे। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

'मिर्जापुर' में हुई इन दो एक्टर्स की एंट्री

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'मिर्जापुर' में कालीन भैया का साम्राज हिलाने दो नए स्टार्स की एंट्री कराई जाएगी। ये दोनों कोई और नहीं, बल्कि 'पंचायत' वेब सीरीज के जितेंद्र कुमार और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन हैं। हालांकि, इन दोनों का मूवी में किरदार क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिल्म की मुहूर्त पूजा गुरुवार, 14 अगस्त को हुई और वो दोनों ही इसमें मौजूद थे।

लुक टेस्ट शुरू हो चुका

रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके किरदारों को फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज के तौर पर रखा जा रहा है। कलाकारों के लुक टेस्ट और रीडिंग सेशन शुरू हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगे। जितेंद्र कुमार और रवि किशन प्री-प्रोडक्शन के काम में शामिल हो गए हैं। फिल्म अगले महीने फ्लोर पर जाएगी। फिलहाल, जितेंद्र कुमार और रवि किशन ने 'मिर्जापुर' में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। बता दें कि 'मिर्जापुर' एक एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है। मेकर्स मिर्जापुर: द फिल्म को 2026 में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं।

Jitendra Kumar Ravi Kishan Mirzapur

