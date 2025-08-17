Mirzapur: 'कालीन भैया' की सत्ता को हिलाने आ रहे हैं दो नए दुश्मन? 'मिर्जापुर' में इन एक्टर्स की धांसू एंट्री

अब कालीन भैया की गद्दी पर मुन्ना और गुड्डू की ही नहीं, बल्कि दो और लोगों की नजरें हैं। शो में दो धांसू स्टार्स की एंट्री हो रही है। इन दोनों का नाम सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेगे। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के बीते दिनों सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ऐसे में अब सभी को 'मिर्जापुर' के चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। चौथे सीजन को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। हर कोई एक बार फिर से कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना को देखने के लिए बेबात है। ऐसे में अब कालीन भैया की गद्दी पर मुन्ना और गुड्डू की ही नहीं, बल्कि दो और लोगों की नजरें हैं। शो में दो धांसू स्टार्स की एंट्री हो रही है। इन दोनों का नाम सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेगे। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

'मिर्जापुर' में हुई इन दो एक्टर्स की एंट्री हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'मिर्जापुर' में कालीन भैया का साम्राज हिलाने दो नए स्टार्स की एंट्री कराई जाएगी। ये दोनों कोई और नहीं, बल्कि 'पंचायत' वेब सीरीज के जितेंद्र कुमार और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन हैं। हालांकि, इन दोनों का मूवी में किरदार क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिल्म की मुहूर्त पूजा गुरुवार, 14 अगस्त को हुई और वो दोनों ही इसमें मौजूद थे।