Mirai OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी तेजा सज्जा की 'मिराई', जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम
संक्षेप: 'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया। ऐसे में अब ये 'मिराई' थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं 'मिराई' कब और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है।
Mirai OTT Release: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।'हनुमान' की सफलता के बाद तेजा ने 'मिराई' में भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया। ऐसे में अब ये 'मिराई' थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं 'मिराई' कब और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है।
इस ओटीटी प्लेटफॉर्म होगी स्ट्रीम
'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है। इस मूवी को हिंदी और तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। जियो हॉस्टार ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का पोस्टर साझा किया और लिखा, "ब्रह्मांड की शक्ति का अनुभव करें, हिंदी में! यह इतिहास है, यह भविष्य है, यह मिराई है। मिराई अब Jio Hotstar पर हिंदी में स्ट्रीमिंग।" फिलहाल इसे किस डेट से स्ट्रीम किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी है।
क्या है 'मिराई' की कहानी
बता दें कि फिल्म 'मिराई' वेधा प्रजापति नाम के एक लड़के की कहानी पर बेस्ड है्, जिसे पता चलता है कि वह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए नौ प्राचीन, शक्तिशाली ग्रंथों की रक्षा करने वाला एक पूर्व-घोषित नायक है। प्रतिपक्षी, महाबीर लामा (द ब्लैक स्वॉर्ड), अमरता प्राप्त करने और दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन ग्रंथों की खोज करता है। मिराई नामक एक दिव्य अस्त्र और अंबिका नामक एक स्त्री की सहायता से, वेधा को ब्लैक स्वॉर्ड को हराने और दुनिया को बचाने के लिए अपनी असली पहचान और शक्ति का पता लगाना होगा।
