Mirai Box Office Day 14: खत्म हुआ 'मिराई' का खेल, लाखों में सिमटी कमाई, क्या छू पाएगी 100 करोड़ का आंकड़ा

Mirai Box Office Collection Day 14: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को लेकर तेजा लंबे समय से सुर्खियों में बने थे। 'मिराई' से पहले तेजस 'हनुमान' फिल्म में अपना जादू दिखा चुके हैं। ऐसे में हर किसी को 'मिराई' से खास उम्मीद थी। फिल्म में एक बार फिर से तेजा का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। तेजा की 'मिराई' ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, लेकिन अब ये धीमी पड़ती जा रही है। 'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। इसी बीच अब 'मिराई' अब के 14वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

लाखों में सिमटी 'मिराई' अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाया। वहीं, इसके सामने अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' खड़ी है। ऐसे में ये फिल्म अब 'मिराई'के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही है। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी बीच अब 'मिराई' के 14वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने गुरुवार को 0.36 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 84.41 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'मिराई' का कलेक्शन डे 1- 13 करोड़ रुपये

डे 2- 15 करोड़ रुपये

डे 3- 16.6 करोड़ रुपये

डे 4- 6.4 करोड़ रुपये

डे 5- 6 करोड़ रुपये

डे 6- 4.75 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.75 करोड़ रुपये

डे 9- 5.15 करोड़ रुपये

डे 10- 6 करोड़ रुपये

डे 11- 1.8 करोड़ रुपये

डे 12- 1.75 करोड़ रुपये

डे 13- 1.5 करोड़ रुपये

डे 14- 0.36 लाख रुपये(अर्ली रिपोर्ट)