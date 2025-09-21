Mirai Box Office Collection Day 9 Teja Sajja Starrer Action Thriller Movie Sunday Earrings Jolly LLB 3 Akshay Kumar Mirai Box Office Day 10: संडे को 'मिराई' ने दिखाया कमाल, जानें 80 करोड़ से अब कितने कदम दूर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMirai Box Office Collection Day 9 Teja Sajja Starrer Action Thriller Movie Sunday Earrings Jolly LLB 3 Akshay Kumar

Mirai Box Office Day 10: संडे को 'मिराई' ने दिखाया कमाल, जानें 80 करोड़ से अब कितने कदम दूर

'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 10:35 PM
share Share
Follow Us on
Mirai Box Office Day 10: संडे को 'मिराई' ने दिखाया कमाल, जानें 80 करोड़ से अब कितने कदम दूर

Mirai Box Office Collection Day 10: 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'मिराई' को लेकर साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। तेजा सज्जा की 'हनुमान' की तरह ही 'मिराई' भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म में एक बार फिर से तेजा का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। तेजा की 'मिराई' भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। 'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के 10वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

'मिराई' के सामने खड़ी 'जॉली एलएलबी 3'

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के सामने अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' खड़ी है। ऐसे में अब 'मिराई' के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी बीच अब 'मिराई' के 10वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने रविवार को 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 78.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'मिराई' का कलेक्शन

डे 1- 13 करोड़ रुपये

डे 2- 15 करोड़ रुपये

डे 3- 16.6 करोड़ रुपये

डे 4- 6.4 करोड़ रुपये

डे 5- 6 करोड़ रुपये

डे 6- 4.75 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.75 करोड़ रुपये

डे 9- 5.15 करोड़ रुपये

डे 10- 5.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 78.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

Jolly LLB 3 Akshay Kumar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।