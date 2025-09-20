Mirai Box Office Collection Day 9 Teja Sajja Starrer Action Thriller Movie Saturday Earrings Jolly LLB 3 Akshay Kumar Mirai Box Office Day 9: वीकेंड में 'मिराई' ने फिर लगाई दहाड़, तेजा सज्जा की फिल्म ने कर डाली बंपर कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Mirai Box Office Day 9: वीकेंड में 'मिराई' ने फिर लगाई दहाड़, तेजा सज्जा की फिल्म ने कर डाली बंपर कमाई

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के सामने अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' खड़ी है। ऐसे में अब 'मिराई' के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 10:36 PM
Mirai Box Office Collection Day 9: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मिराई' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 'मिराई' से पहले तेजा सज्जा की 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर मचाया था। तेजा की 'मिराई' भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के 9वें दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

'मिराई' के सामने खड़ी 'जॉली एलएलबी 3'

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के सामने अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' खड़ी है। ऐसे में अब 'मिराई' के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। बात करें तेजा सज्जा की 'मिराई' की तो इसको लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी बीच अब 'मिराई' के 9वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने शनिवार को 3.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 71.58 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'मिराई' का कलेक्शन

डे 1- 13 करोड़ रुपये

डे 2- 15 करोड़ रुपये

डे 3- 16.6 करोड़ रुपये

डे 4- 6.4 करोड़ रुपये

डे 5- 6 करोड़ रुपये

डे 6- 4.75 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 2.75 करोड़ रुपये

डे 9- 3.73 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 71.58 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

