Mirai Box Office Day 8: 'जॉली एलएलबी 3' के आते ही डाउन हुई 'मिराई', शुक्रवार को हुई अब तक की सबसे कम कमाई

Mirai Box Office Collection Day 8: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा 'हनुमान' के बाद एक बार फिर से अपनी धमाकेदार फिल्म के साथ लोटे हैं। तेजा की फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है, जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के आठवें दिन के दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

'मिराई' के सामने खड़ी 'जॉली एलएलबी 3' अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के सामने अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' खड़ी है। ये फिल्म आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ऐसे में अब 'मिराई' के लिए बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। अब बात करते हैं 'मिराई' की, तो बता दें कि ये फिल्म एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाती है, जिसे 9 ग्रंथों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इन 9 ग्रंथों की शक्ति से कोई भी इंसान अमर हो सकता है।

शुक्रवार को धीमी हुई 'मिराई' की रफ्तार तेजा सज्जा की 'मिराई' को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी बीच अब 'मिराई' के 8वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने शुक्रवार को 1.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 67.07 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'मिराई' का कलेक्शन डे 1- 13 करोड़ रुपये

डे 2- 15 करोड़ रुपये

डे 3- 16.6 करोड़ रुपये

डे 4- 6.4 करोड़ रुपये

डे 5- 6 करोड़ रुपये

डे 6- 4.75 करोड़ रुपये

डे 7- 3.35 करोड़ रुपये

डे 8- 1.97 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)