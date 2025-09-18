Mirai Box Office Day 7: बॉक्स ऑफिस पर जारी है 'मिराई' का तूफान, सात दिनों में कर डाली इतनी कमाई

Mirai Box Office Collection Day 7: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा की फिल्म 'हनुमान' को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। 'हनुमान' के बाद तेजा एक बार फिर से अपनी धमाकेदार फिल्म 'मिराई' के साथ आए हैं। 'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के सातवें दिन के दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

जारी है 'मिराई' का तूफान

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। 'मिराई' फिल्म एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाती है, जिसे 9 ग्रंथों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इन 9 ग्रंथों की शक्ति से कोई भी इंसान अमर हो सकता है। तेजा सज्जा की 'मिराई' को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी बीच अब 'मिराई' के 7वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने गुरुवार को 3.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 65.10 करोड़ रुपये हो गया है।