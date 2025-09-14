Mirai Box Office Day 3: 'मिराई' ने तीसरे दिन तोड़ा पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड, रविवार को कर डाली बंपर कमाई

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। तेजा सज्जा की 'मिराई' को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है।

Mirai Box Office Collection Day 3: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा 'हनुमान' फिल्म में अपनी धमाकेदार एक्टिंग के चलते दर्शकों के बीच काफी सुर्खियों में रहे। एक बार फिर से तेजा 'मिराई' को साथ धमाका कर रहे हैं। तेजा की 'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के तीसरे दिन के दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

तीसरे दिन तोड़ा पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। तेजा सज्जा की 'मिराई' को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। दर्शकों के भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, दूसरे दिन इसने 15 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। इसी बीच अब 'मिराई' के तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने रविवार को 16.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 44.09 करोड़ रुपये हो गया है।