Mirai Box Office Collection Day 3 Teja Sajja Starrer Action Thriller Movie Sunday Earrings Mirai Box Office Day 3: 'मिराई' ने तीसरे दिन तोड़ा पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड, रविवार को कर डाली बंपर कमाई
Mirai Box Office Day 3: 'मिराई' ने तीसरे दिन तोड़ा पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड, रविवार को कर डाली बंपर कमाई

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। तेजा सज्जा की 'मिराई' को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 10:19 PM
Mirai Box Office Day 3: 'मिराई' ने तीसरे दिन तोड़ा पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड, रविवार को कर डाली बंपर कमाई

Mirai Box Office Collection Day 3: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा 'हनुमान' फिल्म में अपनी धमाकेदार एक्टिंग के चलते दर्शकों के बीच काफी सुर्खियों में रहे। एक बार फिर से तेजा 'मिराई' को साथ धमाका कर रहे हैं। तेजा की 'मिराई' एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब 'मिराई' अब के तीसरे दिन के दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

तीसरे दिन तोड़ा पिछले दो दिनों का रिकॉर्ड

अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। तेजा सज्जा की 'मिराई' को लेकर बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। दर्शकों के भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, दूसरे दिन इसने 15 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। इसी बीच अब 'मिराई' के तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने रविवार को 16.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 44.09 करोड़ रुपये हो गया है।

इन दो फिल्मों से टक्कर

'मिराई' में एक बार फिर से हर कोई तेजा सज्ज का नया अंदाज देखने के लिए बेताब थे। हालांकि, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर तेजा की 'मिराई' के सामने टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' खड़ी थी। साफ जाहिर है कि तीनों फिल्मों के बीच कलेक्शन को लेकर कॉम्पिटिशन रहेगा। वहीं, वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी जल्द रिलीज होगी। बता दें कि 'मिराई' फिल्म एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाती है, जिसे 9 ग्रंथों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इन 9 ग्रंथों की शक्ति से कोई भी इंसान अमर हो सकता है।

