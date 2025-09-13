Mirai Box Office Day 2: 'हनुमान' के बाद फिर चमके तेजा सज्जा, 'मिराई' ने दूसरे दिन भी की बंपर कमाई
Mirai Box Office Collection Day 2: फिल्म 'हनुमान' ने एक्टर तेजा सज्जा को एक नई पहचान दिलाई है। तेजा की 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई की है। 'हनुमान' की अपार सफलता के बाद तेजा सज्ज अपनी अगली रिलीज 'मिराई' लेकर आए। तेजा की 'मिराई' भी एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब ओपनिंग डे बाद 'मिराई' के दूसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं।
इन दो फिल्मों से कॉम्पिटिशन
अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म में एक बार फिर से हर कोई तेजा सज्ज का नया अंदाज देखने के लिए बेताब थे। हालांकि, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर तेजा की 'मिराई' के सामने टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' खड़ी थी। साफ जाहिर है कि तीनों फिल्मों के बीच कलेक्शन को लेकर कॉम्पिटिशन रहेगा।
दूसरे दिन क्या रहा 'मिराई' का हाल
खैर अब बात करे तेजा सज्जा की 'मिराई' की तो इस फिल्म को लेकर बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। दर्शकों के भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। 50 करोड़ के बजट में बनी 'मिराई' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'मिराई' ने शनिवार को 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 26.50 करोड़ रुपये हो गया है। बता दें कि 'मिराई' फिल्म एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाती है, जिसे 9 ग्रंथों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इन 9 ग्रंथों की शक्ति से कोई भी इंसान अमर हो सकता है।
