Mirai Box Office Day 2: 'हनुमान' के बाद फिर चमके तेजा सज्जा, 'मिराई' ने दूसरे दिन भी की बंपर कमाई

Mirai Box Office Collection Day 2: फिल्म 'हनुमान' ने एक्टर तेजा सज्जा को एक नई पहचान दिलाई है। तेजा की 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई की है। 'हनुमान' की अपार सफलता के बाद तेजा सज्ज अपनी अगली रिलीज 'मिराई' लेकर आए। तेजा की 'मिराई' भी एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जिसे हिंदी, तेलुगु के साथ कई अन्य भाषा में रिलीज किया गया। ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसी बीच अब ओपनिंग डे बाद 'मिराई' के दूसरे दिन के शुरुआती कलेक्शन भी सामने आ चुके हैं।

इन दो फिल्मों से कॉम्पिटिशन अनिल आनंद और कार्तिक गट्टामेनी के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिराई' के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म में एक बार फिर से हर कोई तेजा सज्ज का नया अंदाज देखने के लिए बेताब थे। हालांकि, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर तेजा की 'मिराई' के सामने टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' खड़ी थी। साफ जाहिर है कि तीनों फिल्मों के बीच कलेक्शन को लेकर कॉम्पिटिशन रहेगा।